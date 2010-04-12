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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 чер, 2019 17:25
Zebra написав:
Як курортник зі стажем можу впевнено сказати, що в сезон відвідати на двох стандартно Туреччину або Єгипет за $400+ раніше було unreal. Зараз це реальність.
Я теж зі стажем і розумію, що за 400$ можна, але в цьому випадку тупіт кагали щурів в номері буде Вас будити вже о п'ятій ранку, тому 400$ ліпше використати на щось інше, а свою сім'ю, все ж таки, повезти в нормальний готель, з комфортними умовами і тих 2500 - 2900$ на сім'ю з чотирьох осіб по системі UAI, того вартують, на мій погляд, на відміну від напівголодного жебрання в антисанітарних, дешевих умовах.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:33
Гурман написав: yama написав:
61 это типа намек на возраст ?
Вы несколько постов прочтите и поймете что 61 это скорее намёк на IQ .
а в дыхало не хо?
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Yuri_61
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:34
Василь-Рівне написав: Zebra написав:
Як курортник зі стажем можу впевнено сказати, що в сезон відвідати на двох стандартно Туреччину або Єгипет за $400+ раніше було unreal. Зараз це реальність.
Я теж зі стажем і розумію, що за 400$ можна, але в цьому випадку тупіт кагали щурів в номері буде Вас будити вже о п'ятій ранку, тому 400$ ліпше використати на щось інше, а свою сім'ю, все ж таки, повезти в нормальний готель, з комфортними умовами і тих 2500 - 2900$ на сім'ю з чотирьох осіб по системі UAI, того вартують, на мій погляд, на відміну від напівголодного жебрання в антисанітарних, дешевих умовах.
А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
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Vint
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:39
Vint написав:
А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Це ідеальний варіант але для мене, на жаль, не прийнятний. Перепрошую за офтоп, по темі - турки беруть долари в любому стані, а от в Єгипті - тут проблема - там ще більше придираються до їх стану ніж у нас
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:50
Василь-Рівне написав: Vint написав:
А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Це ідеальний варіант але для мене, на жаль, не прийнятний. Перепрошую за офтоп, по темі - турки беруть долари в любому стані, а от в Єгипті - тут проблема - там ще більше придираються до їх стану ніж у нас
зажрались они однако
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Yuri_61
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Додано: Суб 08 чер, 2019 17:51
Василь-Рівне написав: Vint написав:
А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Це ідеальний варіант але для мене, на жаль, не прийнятний. Перепрошую за офтоп, по темі - турки беруть долари в любому стані, а от в Єгипті - тут проблема - там ще більше придираються до їх стану ніж у нас
от потерли мої пости, мабуть комусь муляє ...
долари в Єгипті гребуть усі. Щодо вартості, то писав, що турки з цього року поміняли значок долара на євро, а суми ті ж самі ... коефіцієнт 1.12 тобто 12% фактично переїхав на гривню + курс оператора на гривню вищий, а то й більше ...
тому при співвідношенні ціна-якість Єгипт суттєво вигідніший + нема ерифеї ... поки що ... 95% українців, 3% казахів, 1-1,5 - європейці ... решта "рузькій транзіт" через Мінськ-Вітебськ
прошу не терти одразу, а звернути увагу на причину ... буду вдячний за розуміння !
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Додано: Суб 08 чер, 2019 18:19
Vint написав: Василь-Рівне написав: Zebra написав:
Як курортник зі стажем можу впевнено сказати, що в сезон відвідати на двох стандартно Туреччину або Єгипет за $400+ раніше було unreal. Зараз це реальність.
Я теж зі стажем і розумію, що за 400$ можна, але в цьому випадку тупіт кагали щурів в номері буде Вас будити вже о п'ятій ранку, тому 400$ ліпше використати на щось інше, а свою сім'ю, все ж таки, повезти в нормальний готель, з комфортними умовами і тих 2500 - 2900$ на сім'ю з чотирьох осіб по системі UAI, того вартують, на мій погляд, на відміну від напівголодного жебрання в антисанітарних, дешевих умовах.
А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Как вариант, можете попробовать самим, без турфирмы поездить.
Начал практиковать с зимы, в среднем на 20-30% дешевле выходит
На букинге иногда очень неплохие варианты попадаются среди 3* и апартаментов, перелет - визейр, скайап..
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:09
Vint написав:
А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.
Помню, тогда отдыхал в Турции рядом с немцем, так он за месяц пребывания там заплатил ровно столько же, сколько я за двенадцать дней.
С тех пор Египет опустел без россиян, да и европейцев там поубавилось. На Кипре часть отелей вообще закрытыми стоят многие годы - территория зарастает, кое-где уже и стекла повыбили. В Турции чутка полегче, но и туда поток европейцев подмельчал на фоне Эрдоган-шоу.
Поэтому и цены по этим пляжным направлениям рухнули. Мне турфирмы уже весь емейл замусорили своими горящими предложениями, какое там "раннее бронирование.
То, что они мне слали в марте на май, в мае было чуть ли не в два раза дешевле.
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antey1969
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:28
antey1969 написав:
Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.
Все зависит от отеля
В этом году еду третий раз в отель в Египте с друзьями понырять - рыбок пофоткать в Дахабе
Начал проверять цены в январе - были около 815 за 2 недели на 1 человека
Забронировали в середине прошлого месяца по 850
Посмотрел сейчас - уже по 875 на 1
Это цены не турагентств, а отеля/туроператора
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Суб 08 чер, 2019 19:32
прошу удалить
Востаннє редагувалось ЧИА
в Суб 08 чер, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
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ЧИА
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