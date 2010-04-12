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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1295129612971298

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 526
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 526
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:59

Тут некто Долярчик вопрос упорно задавал и сокрушался, что я не могу ответить, так как забанен. Теперь он не сможет ответить, так как забанен. Круговорот забаненных в природе.
Он там совета спрашивал - как научиться быть более обеспеченным. Так вот я посоветовал бы ему для начала внимательнее читать и понимать прочитанное (совет относится и к другим троллям). В моем комментарии речь идет о том, что при покупке пачки долларов (10 000) по 26,60 или 26,55 разница составит всего 500 гривень, что обычно тратится при покупке в супермаркете еды на два дня на одного человека. Если только не питаться одной картошкой. То есть просто шла о том, что о таком малом движении курса не стоит заморачиваться. Долярчик де чего-то решил, что трачу на еду 10 000 эа два дня. Не, на столько точно не съем.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:28

  ЧИА написав:
  antey1969 написав:Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.

Все зависит от отеля
В этом году еду третий раз в отель в Египте с друзьями понырять - рыбок пофоткать в Дахабе
Начал проверять цены в январе - были около 815 за 2 недели на 1 человека
Забронировали в середине прошлого месяца по 850
Посмотрел сейчас - уже по 875 на 1
Это цены не турагентств, а отеля/туроператора

В Турции цены отеля и туроператора - это две разные вещи. Туроператор обязуется заполнить н-ное кол-во мест, за что получает от отеля впечатляющую скидку.
У туроператора в Турции и в Египте может быть дешевле вместе с перелетом, чем на сайте отеля за один лишь номер. Как-нибудь проверьте, не поленитесь.
Касается не всех отелей, но навскидку зайдите на ДжойнАп, посмотрите цены, а потом зайдите на сайт того же отеля и на Букинг - все сразу и выяснится.
Тема не касается, например, Европы. Там самоходу все выйдет дешевле, чем через турфирму
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:37

  antey1969 написав:
  Vint написав:А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.

Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.

В данный момент цена на примерно те же даты +80% от зимней. На букинге примерно так же и это без учёта перелета.
И да, в Европе самоходом дешевле. Как то не заметил я весной полного упадка на Кипре - все массово готовились к сезону.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vint написав:В данный момент цена на примерно те же даты +80% от зимней. На букинге примерно так же и это без учёта перелета.

враки
писал уже
цена 1 человек 14 ночей дахаб АИ с перелетом и страховкой туда 8-11 августа
в январе = 815
в мае 845
сейчас 875
+7-8%, не 80%
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:51

  ЧИА написав:
  Vint написав:В данный момент цена на примерно те же даты +80% от зимней. На букинге примерно так же и это без учёта перелета.

враки
писал уже
цена 1 человек 14 ночей дахаб АИ с перелетом и страховкой туда 8-11 августа
в январе = 815
в мае 845
сейчас 875
+7-8%, не 80%

Я о Турции пишу, в Египте другое ценообразование да и жарковато сейчас там...
В Египет в конце октября. Минимальная цена за месяц-полтора последние два года.
Vint
 
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