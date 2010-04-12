Тут некто Долярчик вопрос упорно задавал и сокрушался, что я не могу ответить, так как забанен. Теперь он не сможет ответить, так как забанен. Круговорот забаненных в природе. Он там совета спрашивал - как научиться быть более обеспеченным. Так вот я посоветовал бы ему для начала внимательнее читать и понимать прочитанное (совет относится и к другим троллям). В моем комментарии речь идет о том, что при покупке пачки долларов (10 000) по 26,60 или 26,55 разница составит всего 500 гривень, что обычно тратится при покупке в супермаркете еды на два дня на одного человека. Если только не питаться одной картошкой. То есть просто шла о том, что о таком малом движении курса не стоит заморачиваться. Долярчик де чего-то решил, что трачу на еду 10 000 эа два дня. Не, на столько точно не съем.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
antey1969 написав:Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.
Все зависит от отеля В этом году еду третий раз в отель в Египте с друзьями понырять - рыбок пофоткать в Дахабе Начал проверять цены в январе - были около 815 за 2 недели на 1 человека Забронировали в середине прошлого месяца по 850 Посмотрел сейчас - уже по 875 на 1 Это цены не турагентств, а отеля/туроператора
В Турции цены отеля и туроператора - это две разные вещи. Туроператор обязуется заполнить н-ное кол-во мест, за что получает от отеля впечатляющую скидку. У туроператора в Турции и в Египте может быть дешевле вместе с перелетом, чем на сайте отеля за один лишь номер. Как-нибудь проверьте, не поленитесь. Касается не всех отелей, но навскидку зайдите на ДжойнАп, посмотрите цены, а потом зайдите на сайт того же отеля и на Букинг - все сразу и выяснится. Тема не касается, например, Европы. Там самоходу все выйдет дешевле, чем через турфирму
Vint написав:А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.
В данный момент цена на примерно те же даты +80% от зимней. На букинге примерно так же и это без учёта перелета. И да, в Европе самоходом дешевле. Как то не заметил я весной полного упадка на Кипре - все массово готовились к сезону.