Тут некто Долярчик вопрос упорно задавал и сокрушался, что я не могу ответить, так как забанен. Теперь он не сможет ответить, так как забанен. Круговорот забаненных в природе. Он там совета спрашивал - как научиться быть более обеспеченным. Так вот я посоветовал бы ему для начала внимательнее читать и понимать прочитанное (совет относится и к другим троллям). В моем комментарии речь идет о том, что при покупке пачки долларов (10 000) по 26,60 или 26,55 разница составит всего 500 гривень, что обычно тратится при покупке в супермаркете еды на два дня на одного человека. Если только не питаться одной картошкой. То есть просто шла о том, что о таком малом движении курса не стоит заморачиваться. Долярчик де чего-то решил, что трачу на еду 10 000 эа два дня. Не, на столько точно не съем.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
antey1969 написав:Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.
Все зависит от отеля В этом году еду третий раз в отель в Египте с друзьями понырять - рыбок пофоткать в Дахабе Начал проверять цены в январе - были около 815 за 2 недели на 1 человека Забронировали в середине прошлого месяца по 850 Посмотрел сейчас - уже по 875 на 1 Это цены не турагентств, а отеля/туроператора
В Турции цены отеля и туроператора - это две разные вещи. Туроператор обязуется заполнить н-ное кол-во мест, за что получает от отеля впечатляющую скидку. У туроператора в Турции и в Египте может быть дешевле вместе с перелетом, чем на сайте отеля за один лишь номер. Как-нибудь проверьте, не поленитесь. Касается не всех отелей, но навскидку зайдите на ДжойнАп, посмотрите цены, а потом зайдите на сайт того же отеля и на Букинг - все сразу и выяснится. Тема не касается, например, Европы. Там самоходу все выйдет дешевле, чем через турфирму
Vint написав:А если по раннему бронированию в январе, то и на 2 недели можно поехать в нормальный отель за 2500-3000 вчетвером.
Раннее бронирование - сейчас обычный развод от турфирм. Было актуально до 2009-го года, когда пипл выгребал все напрочь, и в сезон найти место в более-менее нормальном отеле было весьма проблематично.
В данный момент цена на примерно те же даты +80% от зимней. На букинге примерно так же и это без учёта перелета. И да, в Европе самоходом дешевле. Как то не заметил я весной полного упадка на Кипре - все массово готовились к сезону.
Это если задаться такой целью. Но обычно не дешевле. Дело не в деньгах - самоходом другой формат отдыха, сам заранее составляешь маршруты, читаешь про достопримечательности, и всегда сам себе хозяин. В этом году опять поедем в Грецию. Олинклюзив давно забыл.
Востаннє редагувалось Mazay256 в Суб 08 чер, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Mazay256 написав:В этом году опять поедем в Грецию.
Таки снова Да сих пор раздражает суржик ) В свое время при союзе ездил от города на областные олимпиады не только по математике, физике, химии, но и по русскому языку та з украінскої мови ) В рамках трепа выходного дня
Это если задаться такой целью. Но обычно не дешевле. Дело не в деньгах - самоходом другой формат отдыха, сам заранее составляешь маршруты, читаешь про достопримечательности, и всегда сам себе хозяин. В этом году опять поедем в Грецию. Олинклюзив давно забыл.
Если использовать отель, как центр для всех машрутов, выезжая на день, то и через турфирму сам себе хозяин. Другое дело, что не хочется кормить дармоедов с их навязчивым сервисом. А вообще надо принимать решение по обстоятельствам. Куда-то и чаще сам, изредка можно и через турфирму, но лучше пореже. Посмотрел цену перелетов на Kayak, пострел хостелы-отели на Boоking, посмотрел комнаты-квартиры на AirBnb, посмотрел цены на туры и принял решение. Везде есть и плюсы и минусы. У турагентсв минусов, конечно, больше.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Burton_Hover написав:За два раза рыбки не надоели? По мне это, как в третий раз одно и тоже кино смотреть
Основная идея - не рыбки Просто море надо для оздоровления хотя бы раз в год не менее 12 суток непрерывно Плавать в воде холоднее 27 раздражает Средиземное - слишком влажно, раздражает, особенно вечерами, так что Тунис, Европы и Турция отпадает Шарм - слишком ветрено и сильное течение Хургада - лениво В Дахабе течение существенно меньше чем в Шарме, но таки заставляет двигать ластами, жир сбрасывать