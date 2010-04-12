Додано: Суб 08 чер, 2019 19:59

Тут некто Долярчик вопрос упорно задавал и сокрушался, что я не могу ответить, так как забанен. Теперь он не сможет ответить, так как забанен. Круговорот забаненных в природе.

Он там совета спрашивал - как научиться быть более обеспеченным. Так вот я посоветовал бы ему для начала внимательнее читать и понимать прочитанное (совет относится и к другим троллям). В моем комментарии речь идет о том, что при покупке пачки долларов (10 000) по 26,60 или 26,55 разница составит всего 500 гривень, что обычно тратится при покупке в супермаркете еды на два дня на одного человека. Если только не питаться одной картошкой. То есть просто шла о том, что о таком малом движении курса не стоит заморачиваться. Долярчик де чего-то решил, что трачу на еду 10 000 эа два дня. Не, на столько точно не съем.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.