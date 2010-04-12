Burton_Hover написав:За два раза рыбки не надоели? По мне это, как в третий раз одно и тоже кино смотреть
Основная идея - не рыбки Просто море надо для оздоровления хотя бы раз в год не менее 12 суток непрерывно Плавать в воде холоднее 27 раздражает Средиземное - слишком влажно, раздражает, особенно вечерами, так что Тунис, Европы и Турция отпадает Шарм - слишком ветрено и сильное течение Хургада - лениво В Дахабе течение существенно меньше чем в Шарме, но таки заставляет двигать ластами, жир сбрасывать
Ну что я могу написать Будете раза в 2 старше, поимеете хронический радик и грыжу нескольких позвонков, смените приоритеты в отдыхе
:) ніколи не носіть жінок на руках одна міжхребцева у мене точно через це .... Навіть день пам'ятаю А активно відпочивати потрібно завжди. Усе залежить від бажання і можливостей. У порту Санто-Домінго бачив десятки японців і європейців за 90-то, половина - на колясках. Їм цікаво, де Колумб похований. Хоча не факт, що він саме там А ви кажете