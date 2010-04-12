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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1296129712981299

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 526
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 526
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:16

  ЧИА написав:
  Burton_Hover написав:За два раза рыбки не надоели? По мне это, как в третий раз одно и тоже кино смотреть

Основная идея - не рыбки
Просто море надо для оздоровления хотя бы раз в год не менее 12 суток непрерывно
Плавать в воде холоднее 27 раздражает
Средиземное - слишком влажно, раздражает, особенно вечерами, так что Тунис, Европы и Турция отпадает
Шарм - слишком ветрено и сильное течение
Хургада - лениво
В Дахабе течение существенно меньше чем в Шарме, но таки заставляет двигать ластами, жир сбрасывать

Хочу повторить как эти черти: https://www.facebook.com/andrew.verchenko - вниз смотрите до начала тура.
Только в более мягкой форме.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vint написав:Хочу повторить как эти черти

Ну что я могу написать
Будете раза в 2 старше, поимеете хронический радик и грыжу нескольких позвонков, смените приоритеты в отдыхе
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 07:14

  ЧИА написав:Шарм - слишком ветрено и сильное течение
В Дахабе ...


Ага, а в Дахабе не ветренно :) Чего же именно там финдсерферы и кайтеры тусуются, а не в Шарме?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:14

  ЧИА написав:
  Vint написав:Хочу повторить как эти черти

Ну что я могу написать
Будете раза в 2 старше, поимеете хронический радик и грыжу нескольких позвонков, смените приоритеты в отдыхе

Так я и хочу это сделать пока не стал в два раза старше) да и чтобы ваших страшных болячек не заработать.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧИА написав:
  Vint написав:Хочу повторить как эти черти

Ну что я могу написать
Будете раза в 2 старше, поимеете хронический радик и грыжу нескольких позвонков, смените приоритеты в отдыхе
:) ніколи не носіть жінок на руках :) одна міжхребцева у мене точно через це .... Навіть день пам'ятаю :)
А активно відпочивати потрібно завжди. Усе залежить від бажання і можливостей.
У порту Санто-Домінго бачив десятки японців і європейців за 90-то, половина - на колясках.
Їм цікаво, де Колумб похований. Хоча не факт, що він саме там :)
А ви кажете :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:33

Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
Живите своим умом!
zzzzzz
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