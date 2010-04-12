Burton_Hover написав:За два раза рыбки не надоели? По мне это, как в третий раз одно и тоже кино смотреть
Основная идея - не рыбки Просто море надо для оздоровления хотя бы раз в год не менее 12 суток непрерывно Плавать в воде холоднее 27 раздражает Средиземное - слишком влажно, раздражает, особенно вечерами, так что Тунис, Европы и Турция отпадает Шарм - слишком ветрено и сильное течение Хургада - лениво В Дахабе течение существенно меньше чем в Шарме, но таки заставляет двигать ластами, жир сбрасывать
Ну что я могу написать Будете раза в 2 старше, поимеете хронический радик и грыжу нескольких позвонков, смените приоритеты в отдыхе
:) ніколи не носіть жінок на руках одна міжхребцева у мене точно через це .... Навіть день пам'ятаю А активно відпочивати потрібно завжди. Усе залежить від бажання і можливостей. У порту Санто-Домінго бачив десятки японців і європейців за 90-то, половина - на колясках. Їм цікаво, де Колумб похований. Хоча не факт, що він саме там А ви кажете
zzzzzz написав:Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут. Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
zzzzzz написав:Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут. Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
c деньгами нужно расставаться спокойно...а игра и есть игра сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Ну что я могу написать Будете раза в 2 старше, поимеете хронический радик и грыжу нескольких позвонков, смените приоритеты в отдыхе
:) ніколи не носіть жінок на руках одна міжхребцева у мене точно через це .... Навіть день пам'ятаю А активно відпочивати потрібно завжди. Усе залежить від бажання і можливостей. У порту Санто-Домінго бачив десятки японців і європейців за 90-то, половина - на колясках. Їм цікаво, де Колумб похований. Хоча не факт, що він саме там А ви кажете
"Активный отдых" на колясках несколько отличается от других видов активного отдыха. А межпозвоночная грыжа - не самое страшное. При аккуратном обращении за год-два проходит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.