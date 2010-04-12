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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 15:31
zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
у Львові трішки просів готівковий курс на кілька копійок. Якщо в п'ятницю можна було купити по 26.55, то сьогодні... від 26,51
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:45
Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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