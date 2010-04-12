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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1297129812991300

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 526
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 526
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:31

  zzzzzz написав:Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
у Львові трішки просів готівковий курс на кілька копійок. Якщо в п'ятницю можна було купити по 26.55, то сьогодні... від 26,51
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5435
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