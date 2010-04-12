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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1294129512961297

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 526
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 526
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47

  zzzzzz написав:Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.


ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут.
Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:39

  Burton_Hover написав:
  zzzzzz написав:Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.


ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут.
Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.


c деньгами нужно расставаться спокойно...а игра и есть игра
сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:31

  zzzzzz написав:Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
у Львові трішки просів готівковий курс на кілька копійок. Якщо в п'ятницю можна було купити по 26.55, то сьогодні... від 26,51. Всетаки перекос пропозиції над попитом тисне курс до низу.
Востаннє редагувалось KIM30 в Нед 09 чер, 2019 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:42

  Investor_K написав:Каковы прогнозы на ближайшую неделю?

Если не вырастет,то упадёт,а если не вырастет и не упадёт,то скорее всего будет на месте и это называется боковик.
А если серьёзно,то до 20-х чисел умеренно вниз,а потом боковик,может быть отскок от 26.2 к примеру 26.50.
Нерезы правят бал,если пойдут к портфелю объёмом в 50 ярдов гривен,то возможно до конца июля будем в диапазоне 26.2-26.3.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:29

  prodigy написав:а игра и есть игра
сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)

ну движения настолько мелкие что разница между покупкой и продажей ( спред) седает весь зароботок
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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