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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47
zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут.
Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Нед 09 чер, 2019 13:39
Burton_Hover написав: zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут.
Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
c деньгами нужно расставаться спокойно...а игра и есть игра
сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:31
zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
у Львові трішки просів готівковий курс на кілька копійок. Якщо в п'ятницю можна було купити по 26.55, то сьогодні... від 26,51. Всетаки перекос пропозиції над попитом тисне курс до низу.
Востаннє редагувалось KIM30
в Нед 09 чер, 2019 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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KIM30
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:45
Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 09 чер, 2019 17:42
Investor_K написав:
Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если не вырастет,то упадёт,а если не вырастет и не упадёт,то скорее всего будет на месте и это называется боковик.
А если серьёзно,то до 20-х чисел умеренно вниз,а потом боковик,может быть отскок от 26.2 к примеру 26.50.
Нерезы правят бал,если пойдут к портфелю объёмом в 50 ярдов гривен,то возможно до конца июля будем в диапазоне 26.2-26.3.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:29
prodigy написав:
а игра и есть игра
сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)
ну движения настолько мелкие что разница между покупкой и продажей ( спред) седает весь зароботок
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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