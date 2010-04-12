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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47
zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут.
Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Нед 09 чер, 2019 13:39
Burton_Hover написав: zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
ПОВ тоже на месте, ну разве что на 1 коп. вниз. Но мне кажется, что еще будет движение вниз, но неуглубоко, до 26,50. А если МБ пойдет вниз, то и ПОВы тоже пойдут.
Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
c деньгами нужно расставаться спокойно...а игра и есть игра
сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:31
zzzzzz написав:
Как видим Миняйло стоит на уровне закрытия пятницы, просадки нет, что говорит о том что есть спрос на покупку на текущем уровне.
у Львові трішки просів готівковий курс на кілька копійок. Якщо в п'ятницю можна було купити по 26.55, то сьогодні... від 26,51. Всетаки перекос пропозиції над попитом тисне курс до низу.
Востаннє редагувалось KIM30
в Нед 09 чер, 2019 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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KIM30
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:45
Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 09 чер, 2019 17:42
Investor_K написав:
Каковы прогнозы на ближайшую неделю?
Если не вырастет,то упадёт,а если не вырастет и не упадёт,то скорее всего будет на месте и это называется боковик.
А если серьёзно,то до 20-х чисел умеренно вниз,а потом боковик,может быть отскок от 26.2 к примеру 26.50.
Нерезы правят бал,если пойдут к портфелю объёмом в 50 ярдов гривен,то возможно до конца июля будем в диапазоне 26.2-26.3.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:29
prodigy написав:
а игра и есть игра
сейчас на мелких движениях зарабатывают регулярно(на инсайде)
ну движения настолько мелкие что разница между покупкой и продажей ( спред) седает весь зароботок
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:19
Китай предупреждает об ответных мерах на участие транснациональных корпораций в поддержке американских санкций против Huawei.
Американским ТНК было сообщено, что если они будут поддерживать санкции США против Huawei, для их бизнеса на территории Китая наступят необратимые последствия.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:59
zzzzzz написав:Сибарит
Общие обороты говорят только о том что банки вернули доверие в вопросах валютообмена. Если не ошибаюсь в 2016 сняли ограничения на покупку и продажи валюты .
А общий объем валютообмена отнюдь не свидетельствует о кол-ве денег у населения.
Есть косвенный признак роста благосостояния - ... Можно еще по росту/падению рождаемости смотреть, там тоже все печально.
Судячи з цієї ознаки то найвищий ріст добробуту у Південному Судані чи Руанді!
Ти ж не бідна людина, то мабудь діток з п'яток маєшь?
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:05
freeze написав:
Китай предупреждает об ответных мерах на участие транснациональных корпораций в поддержке американских санкций против Huawei.
Американским ТНК было сообщено, что если они будут поддерживать санкции США против Huawei, для их бизнеса на территории Китая наступят необратимые последствия.
Ну прямо "от Советского информбюро".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:19
pesikot написав: freeze написав:
Китай предупреждает об ответных мерах на участие транснациональных корпораций в поддержке американских санкций против Huawei.
Американским ТНК было сообщено, что если они будут поддерживать санкции США против Huawei, для их бизнеса на территории Китая наступят необратимые последствия.
Ну прямо "от Советского информбюро".
Ага, була програма "Міжнародна панорама", де голожопі совки лякали усіх ядерною бомбою і звітували про допомогу Кубі, Анголі, П.Кореї і ще половині Африки.
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