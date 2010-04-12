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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:46
zzzzzz написав:
Есть косвенный признак роста благосостояния - это потребление топлива населением. Там никакого роста нет. Бензиновые двигатели переделывают под газ, но даже суммарно потребление не растет. Можно еще по росту/падению рождаемости смотреть, там тоже все печально.
Динаміка обсягів роздрібної торгівлі, гадаю, більш надійний показник. Але позитиву там теж нема, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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