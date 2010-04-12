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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1295129612971298

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 527
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
233
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 527
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:46

  zzzzzz написав:
Есть косвенный признак роста благосостояния - это потребление топлива населением. Там никакого роста нет. Бензиновые двигатели переделывают под газ, но даже суммарно потребление не растет. Можно еще по росту/падению рождаемости смотреть, там тоже все печально.

Динаміка обсягів роздрібної торгівлі, гадаю, більш надійний показник. Але позитиву там теж нема, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:37

  freeze написав:Китай предупреждает об ответных мерах на участие транснациональных корпораций в поддержке американских санкций против Huawei.
Американским ТНК было сообщено, что если они будут поддерживать санкции США против Huawei, для их бизнеса на территории Китая наступят необратимые последствия.

Зображення
https://businessviews.com.ua/files/imag ... 179_p0.jpg
Китай поставят на место . Китай создан для обслуживания США , а не наоборот. Так что Китай не может диктовать свои условия США, так как США это метрополия, а Китай это периферия - колония рабов для США. Китай создан для обслуживания США. Картинка просто так , мне понравилась по этому я ее и запостил 8) .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Burton_Hover написав:Кстати, кто-то хвастался, что Евро слил по 30,30 и счастлив. А Евро вверх пошло. Думаю, что играть на мелких движениях - себе дороже, только нервы трепать.
Куда оно пошло? По 30.05 бери - не хочу.
Только ленивый не понимал, что то был потолок по росту. Правда тут некоторые подливали масла в огонь, дефолт, ниже 27 - это удача ... А теперь другую песню поют.
Как раз на таких движениях и имеем портвейн некоторого года урожая.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 22:43

  yama написав:https://businessviews.com.ua/files/imag ... 179_p0.jpg
Китай поставят на место . Китай создан для обслуживания США , а не наоборот. Так что Китай не может диктовать свои условия США, так как США это метрополия, а Китай это периферия - колония рабов для США. Китай создан для обслуживания США. Картинка просто так , мне понравилась по этому я ее и запостил 8) .

Один маленький вопрос, когда "создан" Китай и когда США. Кто кого поставит на место с такими государственными долгами и торговыми балансами, еще вопрос.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 22:44

Картошка молодая по 30 гривен. В прошлом году в такое время была уже меньше 10, а сейчас подорожала вместо того, чтоб дешеветь. Гиперинфлец? Самая дорогая картопля в мире? Ну, разве что с норвежцами какими-то и швейцарцами можем посоревноваться. Если б пенсии и зарплаты так.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:19

  hxbbgaf написав:Картошка молодая по 30 гривен. В прошлом году в такое время была уже меньше 10, а сейчас подорожала вместо того, чтоб дешеветь. Гиперинфлец? Самая дорогая картопля в мире? Ну, разве что с норвежцами какими-то и швейцарцами можем посоревноваться. Если б пенсии и зарплаты так.

да поймите вы картошка еда для рабов ! кушайте каши , овсяную , гречневую, даже перловая вкусная если уметь готовить, то есть замочить в воду на сутки и более перед варкой, даже перловка лучше чем картошка по всем статьям . К картошке и хлебу нужно относиться как к алкоголю - только в малых количествах, иногда , строго отдавая себе отчет в том что это только для удовольствия, как к кубинской сигаре если хотите , чипсов или жаренной вкусной картошечки или пюрешки раз в недельку максимум.
Картоха она просто бесполезна. А тот хлеб который в магазине : недопеченный сырой с добавками от всех видов порчи, который специально не допекают что бы экономить газ\электрику и что бы влажность была выше, а значит меньше муки пойдет, так он вообще вредный . Покупаем хрустящий багет в сильпо например , пальцами выдираем и выбрасываем всю мякоть ( по сути сырое тесто) , а корочку так и быть можно сесть раз в недельку или раз в две.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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