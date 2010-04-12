Динаміка обсягів роздрібної торгівлі, гадаю, більш надійний показник. Але позитиву там теж нема, мабуть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:46
Динаміка обсягів роздрібної торгівлі, гадаю, більш надійний показник. Але позитиву там теж нема, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 09 чер, 2019 21:37
Китай поставят на место . Китай создан для обслуживания США , а не наоборот. Так что Китай не может диктовать свои условия США, так как США это метрополия, а Китай это периферия - колония рабов для США. Китай создан для обслуживания США. Картинка просто так , мне понравилась по этому я ее и запостил .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 09 чер, 2019 21:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Куда оно пошло? По 30.05 бери - не хочу.
Только ленивый не понимал, что то был потолок по росту. Правда тут некоторые подливали масла в огонь, дефолт, ниже 27 - это удача ... А теперь другую песню поют.
Как раз на таких движениях и имеем портвейн некоторого года урожая.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 09 чер, 2019 22:43
Один маленький вопрос, когда "создан" Китай и когда США. Кто кого поставит на место с такими государственными долгами и торговыми балансами, еще вопрос.
Додано: Нед 09 чер, 2019 22:44
Картошка молодая по 30 гривен. В прошлом году в такое время была уже меньше 10, а сейчас подорожала вместо того, чтоб дешеветь. Гиперинфлец? Самая дорогая картопля в мире? Ну, разве что с норвежцами какими-то и швейцарцами можем посоревноваться. Если б пенсии и зарплаты так.
Додано: Нед 09 чер, 2019 23:19
да поймите вы картошка еда для рабов ! кушайте каши , овсяную , гречневую, даже перловая вкусная если уметь готовить, то есть замочить в воду на сутки и более перед варкой, даже перловка лучше чем картошка по всем статьям . К картошке и хлебу нужно относиться как к алкоголю - только в малых количествах, иногда , строго отдавая себе отчет в том что это только для удовольствия, как к кубинской сигаре если хотите , чипсов или жаренной вкусной картошечки или пюрешки раз в недельку максимум.
Картоха она просто бесполезна. А тот хлеб который в магазине : недопеченный сырой с добавками от всех видов порчи, который специально не допекают что бы экономить газ\электрику и что бы влажность была выше, а значит меньше муки пойдет, так он вообще вредный . Покупаем хрустящий багет в сильпо например , пальцами выдираем и выбрасываем всю мякоть ( по сути сырое тесто) , а корочку так и быть можно сесть раз в недельку или раз в две.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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