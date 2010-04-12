Додано: Нед 09 чер, 2019 23:19

hxbbgaf написав: Картошка молодая по 30 гривен. В прошлом году в такое время была уже меньше 10, а сейчас подорожала вместо того, чтоб дешеветь. Гиперинфлец? Самая дорогая картопля в мире? Ну, разве что с норвежцами какими-то и швейцарцами можем посоревноваться. Если б пенсии и зарплаты так. Картошка молодая по 30 гривен. В прошлом году в такое время была уже меньше 10, а сейчас подорожала вместо того, чтоб дешеветь. Гиперинфлец? Самая дорогая картопля в мире? Ну, разве что с норвежцами какими-то и швейцарцами можем посоревноваться. Если б пенсии и зарплаты так.

да поймите вы картошка еда для рабов ! кушайте каши их столько что я все сходу вспомнить не могу, овсяную , гречневую, кукурузную, чечевицу даже перловая вкусная если уметь готовить, то есть замочить в воду на сутки и более перед варкой,. К картошке и хлебу нужно относиться как к алкоголю - только в малых количествах, иногда , строго отдавая себе отчет в том что это только для удовольствия, как к кубинской сигаре если хотите , чипсов или жаренной вкусной картошечки или пюрешки раз в недельку максимум.Картоха она просто бесполезна. А тот хлеб который в магазине : недопеченный сырой с добавками от всех видов порчи, который специально не допекают что бы экономить газ\электрику и что бы влажность была выше, а значит меньше муки пойдет, так он вообще вредный . Покупаем хрустящий багет в сильпо например , пальцами выдираем и выбрасываем всю мякоть ( по сути сырое тесто) , а корочку так и быть можно сесть раз в недельку или раз в две.