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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:56
м. Левобережная 26,48/26,56.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:05
Вкладчик1234 написав: vapper_vv написав:
Товарищи, интересует ваше мнение, какое самое лучшее время на покупку $ в пределах текущего месяца ?
С 17 по 21 июня
Можно прокомментировать, почему именно в этом диапазоне? Спасибо.
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GDV29
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:08
yama написав:
да поймите вы картошка еда для рабов !
То-то рабы-англы фиш энд чипс полюбляют
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:13
GDV29 написав: Вкладчик1234 написав: vapper_vv написав:
Товарищи, интересует ваше мнение, какое самое лучшее время на покупку $ в пределах текущего месяца ?
С 17 по 21 июня
Можно прокомментировать, почему именно в этом диапазоне? Спасибо.
Репатрианты уже закупятся валютой. и выведут. Так что большого спроса не будет.
Зато у бизнеса и населения настаёт время платежей (налоги, кредитки, коммуналка) - поэтому появляется дефицит гривны, и предложение валюты.
К концу месяца спрос-предложение валюты выравнивается, и может быть отскок дохлой кошки.
И с начала нового месяца цикл повторяется.
Это что касается исключительно циклов "внутримесячных", как изначально и стоял вопрос
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:33
Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:38
Solar_simfi написав:
Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.
Вот это очень хороший вопрос на повестке в текущем месяце!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 08:45
Solar_simfi написав:
Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.
Обычно Пивденний выставляет один из низких курсов продажи доллара, но сегодня только на -0,1 грн снизил курс с 26,75 до 26,65 грн. И всегда есть здесь валюта.
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