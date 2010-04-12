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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1296129712981299

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 527
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
233
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 527
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м. Левобережная 26,48/26,56.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:05

  Вкладчик1234 написав:
  vapper_vv написав:Товарищи, интересует ваше мнение, какое самое лучшее время на покупку $ в пределах текущего месяца ?

С 17 по 21 июня

Можно прокомментировать, почему именно в этом диапазоне? Спасибо.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:08

  yama написав: да поймите вы картошка еда для рабов !

То-то рабы-англы фиш энд чипс полюбляют 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:13

  GDV29 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vapper_vv написав:Товарищи, интересует ваше мнение, какое самое лучшее время на покупку $ в пределах текущего месяца ?

С 17 по 21 июня

Можно прокомментировать, почему именно в этом диапазоне? Спасибо.

Репатрианты уже закупятся валютой. и выведут. Так что большого спроса не будет.
Зато у бизнеса и населения настаёт время платежей (налоги, кредитки, коммуналка) - поэтому появляется дефицит гривны, и предложение валюты.
К концу месяца спрос-предложение валюты выравнивается, и может быть отскок дохлой кошки.
И с начала нового месяца цикл повторяется.

Это что касается исключительно циклов "внутримесячных", как изначально и стоял вопрос
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:33

Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:38

  Solar_simfi написав:Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.

Вот это очень хороший вопрос на повестке в текущем месяце!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:45

  Solar_simfi написав:Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.

Обычно Пивденний выставляет один из низких курсов продажи доллара, но сегодня только на -0,1 грн снизил курс с 26,75 до 26,65 грн. И всегда есть здесь валюта.
GDV29
 
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