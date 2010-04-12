Додано: Пон 10 чер, 2019 10:28

Всім чудового початку тижня та міцного здоров'ячка!!!



У понеділок у гривні буде шанс продовжити придавлювати долар на міжбанку і корекція курсу продовжиться. Причин декілька, ось основні:



1) Завтра черговий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. Пропонувати чиновники будуть папери на будь-який смак та термін — як в гривні, так і в доларі. Висока прибутковість цих облігацій при збереженні облікової ставки на рівні в 17,5% — приваблює іноземців. Нерезиденти будуть заводити валюту в країну для купівлі гривневих паперів та продавати її на міжбанку. Цей процес розпочнеться сьогодні і триватиме до середи (дня розрахунку з Мінфіном Украіни за куплені облігації), що додасть пропозиції на міжбанку;



2) Продовжує знижувати котирування готівковий ринок. Це відбивається як на загальному настрої всього валютного ринку, а також опосередковано є джерелом постачання «дешевої» валюти на міжбанк. Банки викуповують її у населення і через валютну позицію продають на торгах, що також збільшує пропозицію на ринку;



3) Клієнти в зв'язку зі святкуванням в кінці тижня Трійці (субота-четвер) поспішатимуть закривати свої угоди по валюті, щоб потім «не зависнути" з зовнішньоекономічними розрахунками і товарами. Це різноспрямований фактор, тому що великі компанії своїми поточними діями будуть «качати» курс в залежності від власних задач. «Допомагати» їм розігріти ринок в такий ситуації будуть спекулянти, що призведе до збільшення курсових коливань.



Проти гривні може спрацювати різке збільшення ліквідності в системі. На ранок понеділка коррахунки зросли відразу на 7,4 млрд гривень — до 53,8 млрд. Це дасть ресурс для розкачки курсу, але тому що за нашими даними цей «приріст» припав всього на 4 банки (з яких три — це рефінанс на 6, 6 млрд гривень) — особливого тиску на міжбанк це не зробить -ці кошти три банки брали на інші цілі.



«Мінфін» прогнозує на понеділок зростання протистояння курсових інтересів великих гравців з коливаннями в межах 26,35-26,55 гривень за долар і обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні 560 угод.



Активна сьогодні вже буде і та частина іноземців, хто прийняв рішення завтра брати участь в аукціоні з ОВДП. Спекулянти продовжать працювати «в дві сторони» з періодичними спробами покачати ринок.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,40 і продаж 26,49-26,80 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,40-26,45 гривень та продаж 26,50-26,63 гривень.