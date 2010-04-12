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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1297129812991300>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 527
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
233
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 527
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:38

  Solar_simfi написав:Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.

Вот это очень хороший вопрос на повестке в текущем месяце!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:45

  Solar_simfi написав:Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.

Обычно Пивденний выставляет один из низких курсов продажи доллара, но сегодня только на -0,1 грн снизил курс с 26,75 до 26,65 грн. И всегда есть здесь валюта.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:09

  GDV29 написав:
  Solar_simfi написав:Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.

Обычно Пивденний выставляет один из низких курсов продажи доллара, но сегодня только на -0,1 грн снизил курс с 26,75 до 26,65 грн. И всегда есть здесь валюта.

Это уже хороший знак: Пивденный еще вниз -0,1грн - на продажу 26,55 грн/дол.
Диллема- ждать еще или не жадничать?!)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:34

Все зависит от завтрашнего аукциона и послезавтрашнего погашения. Но кто может это знать...
ЗЫ сегодня можно не спешить - на межбанке припадает///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята, подскажите когда планируется возмещение НДС на этой и следующей недели, и до конца тек. месяца, чтобы спрогнозировать лучший период захода в зеленый. Спасибо.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:06

  GDV29 написав:Ребята, подскажите когда планируется возмещение НДС на этой и следующей недели, и до конца тек. месяца, чтобы спрогнозировать лучший период захода в зеленый. Спасибо.

НДС возмещается каждый день согласно Реестра заяв. Суммы никто не планирует (не знает). Информация на конец дня здесь https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:06

На фінансюей є якісь працівники які можуть міняйло виправити? :evil:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:17

  GDV29 написав:
  GDV29 написав:
  Solar_simfi написав:Агриколь выставил с утра на продажу .50. Бежать брать или сегодня-завтра откатится еще? Мой желаемый ориентир - .30.

Обычно Пивденний выставляет один из низких курсов продажи доллара, но сегодня только на -0,1 грн снизил курс с 26,75 до 26,65 грн. И всегда есть здесь валюта.

Это уже хороший знак: Пивденный еще вниз -0,1грн - на продажу 26,55 грн/дол.
Диллема- ждать еще или не жадничать?!)


Пивденний еще ниже на продажу, 26,50/дол. Вопрос: на этой-следующей недели будет ли еще ниже?! :D "Знал бы прикуп-жил бы в Сочи!"
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:21

Левобережка 43/50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:28

Всім чудового початку тижня та міцного здоров'ячка!!!

У понеділок у гривні буде шанс продовжити придавлювати долар на міжбанку і корекція курсу продовжиться. Причин декілька, ось основні:

1) Завтра черговий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. Пропонувати чиновники будуть папери на будь-який смак та термін — як в гривні, так і в доларі. Висока прибутковість цих облігацій при збереженні облікової ставки на рівні в 17,5% — приваблює іноземців. Нерезиденти будуть заводити валюту в країну для купівлі гривневих паперів та продавати її на міжбанку. Цей процес розпочнеться сьогодні і триватиме до середи (дня розрахунку з Мінфіном Украіни за куплені облігації), що додасть пропозиції на міжбанку;

2) Продовжує знижувати котирування готівковий ринок. Це відбивається як на загальному настрої всього валютного ринку, а також опосередковано є джерелом постачання «дешевої» валюти на міжбанк. Банки викуповують її у населення і через валютну позицію продають на торгах, що також збільшує пропозицію на ринку;

3) Клієнти в зв'язку зі святкуванням в кінці тижня Трійці (субота-четвер) поспішатимуть закривати свої угоди по валюті, щоб потім «не зависнути" з зовнішньоекономічними розрахунками і товарами. Це різноспрямований фактор, тому що великі компанії своїми поточними діями будуть «качати» курс в залежності від власних задач. «Допомагати» їм розігріти ринок в такий ситуації будуть спекулянти, що призведе до збільшення курсових коливань.

Проти гривні може спрацювати різке збільшення ліквідності в системі. На ранок понеділка коррахунки зросли відразу на 7,4 млрд гривень — до 53,8 млрд. Це дасть ресурс для розкачки курсу, але тому що за нашими даними цей «приріст» припав всього на 4 банки (з яких три — це рефінанс на 6, 6 млрд гривень) — особливого тиску на міжбанк це не зробить -ці кошти три банки брали на інші цілі.

«Мінфін» прогнозує на понеділок зростання протистояння курсових інтересів великих гравців з коливаннями в межах 26,35-26,55 гривень за долар і обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні 560 угод.

Активна сьогодні вже буде і та частина іноземців, хто прийняв рішення завтра брати участь в аукціоні з ОВДП. Спекулянти продовжать працювати «в дві сторони» з періодичними спробами покачати ринок.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,40 і продаж 26,49-26,80 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,40-26,45 гривень та продаж 26,50-26,63 гривень.
Ірина_
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