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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:39
Мда, просто трешак с этим курсом.
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Zebra
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:43
GDV29 написав:
Пивденний еще ниже на продажу, 26,50/дол. Вопрос: на этой-следующей недели будет ли еще ниже?!
"Знал бы прикуп-жил бы в Сочи!"
Судя, по движению Межбанка все же будет, как минимум понед-вт, возможно, ср. Дальше пойдут покупки перед длинными выходными. В целом, думается, что общее снижение доллара "в миру", доходившее до 1.133 и общее летнее снижение деловой активности и, как следствие, спроса на валюту, все же "переиграли" негатив от отъезда миссии МВФ и слухи о дефолте от Бенциона, разгонявшиеся на Г+Г.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:50
Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
що мається на увазі?
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Nazarkino
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:55
Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
несмотря на то что я скупился по 27
мне будет приятно если мой прогноз полуторагодовалой давности 25,7-25,8 сбудется ( ссылка в подписи)
Востаннє редагувалось yama
в Пон 10 чер, 2019 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 10 чер, 2019 10:55
Nazarkino написав: Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
що мається на увазі?
флеш-креш такой себе
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Zebra
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:01
Zebra написав: Nazarkino написав: Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
що мається на увазі?
флеш-креш такой себе
ааа зрозумів)))))
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Nazarkino
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:07
Там все видно, просто гляньте на графік і видаліть фейкові аскі та біди.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:08
Zebra написав: Nazarkino написав: Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
що мається на увазі?
флеш-креш такой себе
Какой минимальный диапазон гривна/доллар ожидаете на этой-следующей недели?
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GDV29
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:15
26.4 на нале. Отдача)))
Востаннє редагувалось asti
в Пон 10 чер, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:22
asti написав:
26.4 на нале/)
Сегодня такое падение на Межбанке связано с крупными продажами нерезидентов для покупки ОВГЗ, какие будут мнения, друзья?
Вопрос: завтра это продолжиться- или хотя бы боковик?
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