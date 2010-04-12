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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1298129913001301>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 527
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
233
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 527
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мда, просто трешак с этим курсом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:43

  GDV29 написав:Пивденний еще ниже на продажу, 26,50/дол. Вопрос: на этой-следующей недели будет ли еще ниже?! :D "Знал бы прикуп-жил бы в Сочи!"

Судя, по движению Межбанка все же будет, как минимум понед-вт, возможно, ср. Дальше пойдут покупки перед длинными выходными. В целом, думается, что общее снижение доллара "в миру", доходившее до 1.133 и общее летнее снижение деловой активности и, как следствие, спроса на валюту, все же "переиграли" негатив от отъезда миссии МВФ и слухи о дефолте от Бенциона, разгонявшиеся на Г+Г.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:50

  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.


що мається на увазі?
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:55

  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

несмотря на то что я скупился по 27 :) мне будет приятно если мой прогноз полуторагодовалой давности 25,7-25,8 сбудется ( ссылка в подписи)
Востаннє редагувалось yama в Пон 10 чер, 2019 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:55

  Nazarkino написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.


що мається на увазі?

флеш-креш такой себе
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:01

  Zebra написав:
  Nazarkino написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.


що мається на увазі?

флеш-креш такой себе



ааа зрозумів)))))
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ірина_ написав:Василь-Рівне напишіть, будь ласка, проблему на info@mail.finance.ua

Там все видно, просто гляньте на графік і видаліть фейкові аскі та біди.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:08

  Zebra написав:
  Nazarkino написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.


що мається на увазі?

флеш-креш такой себе

Какой минимальный диапазон гривна/доллар ожидаете на этой-следующей недели?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:15

26.4 на нале. Отдача)))
Востаннє редагувалось asti в Пон 10 чер, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:22

  asti написав:26.4 на нале/)


Сегодня такое падение на Межбанке связано с крупными продажами нерезидентов для покупки ОВГЗ, какие будут мнения, друзья?
Вопрос: завтра это продолжиться- или хотя бы боковик?
GDV29
 
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