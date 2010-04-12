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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1298129913001301

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 527
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
233
3. 28.50 - 30
20%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 527
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:24

Переплутали євро і долар.
Василь-Рівне передала, обіцяли виправити. Дякую
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:26

  GDV29 написав:
  asti написав:26.4 на нале/)
Сегодня такое падение на Межбанке связано с крупными продажами нерезидентов для покупки ОВГЗ, какие будут мнения, друзья?
Вопрос: завтра это продолжиться- или хотя бы боковик?
Возможно ОВГЗ, а может и не из-за них. Если завтра НБУ увидит большое предложение - он может выйти с большой покупкой и межбанк развернется. Я вам так скажу - если вы решили покупать - покупайте. Ниже 26.5 - это хороший курс.
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.34
Укрепление составило солидные 20 копеек.
Гривна продолжила достаточно интенсивное укрепление, начатое на прошлой неделе. Начали осторожно, ожидая продолжения тенденции ослабления динамики. Открылись чуть ниже пятничного закрытия. На видимой нам части сессии до 11 гривна укрепилась всего на 3-4 копейки. Однако, с началом активной фазы торгов снижение котировок активизировалось, за короткий срок прошли еще 10 копеек.
НБУ в пятницу выкупил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах изрядно подросли. Основную скрипку сыграл рефинанс, объем которого вырос на 5.4 млрд (баланс между выданным и погашенным). Также почти на 4 млрд уменьшился объем суточных сертификатов, что несколько странно, по пятницам вхождение в овернайты наиболее заманчиво. На другой чаше весов оказались операции казначейства и наличка, но погоды они не сделали.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
06.06.2019
Усього, млн дол. США 462.7
Обороты очень большие, даже с учетом крупной интервенции НБУ. Вяло начавший неделю рынок к четвергу проснулся и стал наверстывать упущенное.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:27

Кор.счета 53,8 млрд ( +7,4 млрд )

НБУ на тендере выдал банкам 6,6 млрд в пятницу, одновременно банки вернули 1,2 млрд

НБУ в пятницу купил 20 млн.дол.

За неделю НБУ купил 103 млн.дол.

Интересно, в пятницу нерезы купили гривневых ОВГЗ еще на 220 млн.грн ( может это через Клерстрим , хз ? )
На утро портфель нерезов 43,875 млрд.грн

За неделю нерезы купили ОВГЗ на 1,625 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:32

  GDV29 написав:
  asti написав:26.4 на нале/)


Сегодня такое падение на Межбанке связано с крупными продажами нерезидентов для покупки ОВГЗ, какие будут мнения, друзья?
Вопрос: завтра это продолжиться- или хотя бы боковик?

Врятли нерезиденты будут заходить столь активно ниже 26.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 10 чер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:33

  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

запускайте кабана
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:58

26.40/26.48-26.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вывод: баксы покупать в июне не раньше любого года
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:02

  zzzzzz написав:Кор.счета 53,8 млрд ( +7,4 млрд )

НБУ на тендере выдал банкам 6,6 млрд в пятницу, одновременно банки вернули 1,2 млрд

НБУ в пятницу купил 20 млн.дол.

За неделю НБУ купил 103 млн.дол.

Интересно, в пятницу нерезы купили гривневых ОВГЗ еще на 220 млн.грн ( может это через Клерстрим , хз ? )
На утро портфель нерезов 43,875 млрд.грн

За неделю нерезы купили ОВГЗ на 1,625 млрд.грн.

А як відбувається оплата по Клірстріму за гривневі ОВДП?
twin
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