Переплутали євро і долар.
Василь-Рівне передала, обіцяли виправити. Дякую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:24
Переплутали євро і долар.
Василь-Рівне передала, обіцяли виправити. Дякую
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:26
Возможно ОВГЗ, а может и не из-за них. Если завтра НБУ увидит большое предложение - он может выйти с большой покупкой и межбанк развернется. Я вам так скажу - если вы решили покупать - покупайте. Ниже 26.5 - это хороший курс.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:26
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.34
Укрепление составило солидные 20 копеек.
Гривна продолжила достаточно интенсивное укрепление, начатое на прошлой неделе. Начали осторожно, ожидая продолжения тенденции ослабления динамики. Открылись чуть ниже пятничного закрытия. На видимой нам части сессии до 11 гривна укрепилась всего на 3-4 копейки. Однако, с началом активной фазы торгов снижение котировок активизировалось, за короткий срок прошли еще 10 копеек.
НБУ в пятницу выкупил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах изрядно подросли. Основную скрипку сыграл рефинанс, объем которого вырос на 5.4 млрд (баланс между выданным и погашенным). Также почти на 4 млрд уменьшился объем суточных сертификатов, что несколько странно, по пятницам вхождение в овернайты наиболее заманчиво. На другой чаше весов оказались операции казначейства и наличка, но погоды они не сделали.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
06.06.2019
Усього, млн дол. США 462.7
Обороты очень большие, даже с учетом крупной интервенции НБУ. Вяло начавший неделю рынок к четвергу проснулся и стал наверстывать упущенное.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:27
Кор.счета 53,8 млрд ( +7,4 млрд )
НБУ на тендере выдал банкам 6,6 млрд в пятницу, одновременно банки вернули 1,2 млрд
НБУ в пятницу купил 20 млн.дол.
За неделю НБУ купил 103 млн.дол.
Интересно, в пятницу нерезы купили гривневых ОВГЗ еще на 220 млн.грн ( может это через Клерстрим , хз ? )
На утро портфель нерезов 43,875 млрд.грн
За неделю нерезы купили ОВГЗ на 1,625 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:32
Врятли нерезиденты будут заходить столь активно ниже 26.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 10 чер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:33
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вывод: баксы покупать в июне не раньше любого года
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:02
А як відбувається оплата по Клірстріму за гривневі ОВДП?
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