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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:49
Yuri_61 написав:
Вывод: баксы покупать в июне не раньше любого года
А якби нерези відмовились купляти ОВДП на останніх аукціонах, що б тоді ви написали?
Не має конкретних меж та рамок. Має значення тільки:
1) Чи ви слідкуєте за новинами та ринком
2) Де ви тримаєте активи (гривню та долар)
3) Зручність їх обопільної конвертації.
"Прогалини" хоча б по одному із цих трьох пунктів не дають більшості українців користуватись валютними качелями. Але як свідчить практика, більшість до цього абсолютно не прагне.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:00
Realist написав:
Франківськ 26,30/26,42
Завтра опять по 26,25?
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:01
Realist написав:
Шановні (не спекулянти), ану так чесно, ви всі усвідомлюєте, що все це доволі короткочасні процеси? Що це свято щедрості рано чи пізно повинно закінчитись?
Звичайно, хотілось би, щоб "все це" закінчилось успішними реформами та банальним зниженням відсоткових ставок до рівня хоча б 12-14% в гривні. Але чи реальний такий сценарій в сучасній Україні?
Для чого пишу: - ви якось геджуєте свої потенційні валютні операції? Чи взимку будете писати - чому знову долар по 29/30 а я досі на гривневому депозиті?
Франківськ 26,30/26,42
Проценты 12 будут,очень скоро,только не для вас и меня,а по евробондам и в евро.
Даёшь новый рекорд по ставкам для экономики которая успешно якобы растёт, цветёт и пахнет.
Нас голдманы включили в сферу своих интересов,чего не косить 18% и укреплять валюту???
Тем более что вы не как заяц бегаете по обменкам,а можете закрыть любую панику своим плечом,скорее оставят пенсии на уровне 1.5-2.5 кило гривен,а долги под 18% будут набирать и платить,платить,платить рассказывая какое тяжёлое наследие оставили папередники
Так что зимой ничего не случится,будут дуть долги дальше,рассказывая как они его уменьшают по соотношению к мифическому ВВП,оставляя пенсии на уровне концлагеря,работающим сняв все льготы и субсидии,пропаганда будет рассказывать о средней з.п. в 15 000,но а вы уже подзабудете как всего навсего 5-10 лет назад покупали авто,квартиры,делали ремонты,вся суета переместиться в трёхугольник налоги,коммуналка,продуктовая лавка.
Наверное это такая она,Европа в исполнении винницкой школы экономики.
До доллара скоро никому не будет дела,будут только вопросы как сдать соточку две на хлеб "подороже"(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:17
Realist написав:Шановні (не спекулянти), ану так чесно, ви всі усвідомлюєте, що все це доволі короткочасні процеси? Що це свято щедрості рано чи пізно повинно закінчитись?
Звичайно, хотілось би, щоб "все це" закінчилось успішними реформами та банальним зниженням відсоткових ставок до рівня хоча б 12-14% в гривні. Але чи реальний такий сценарій в сучасній Україні?
Для чого пишу: - ви якось геджуєте свої потенційні валютні операції? Чи взимку будете писати - чому знову долар по 29/30 а я досі на гривневому депозиті?
Франківськ 26,30/26,42
А Ви забули, скільки трималося свято "доллар па восемь"?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:18
Квесторе_поверніться написав: Realist написав:
Франківськ 26,30/26,42
Завтра опять по 26,25?
Не має значення. Це ж ринок, хоч і вузький, але ринок. Має значення ваша планка при якій ви готові купляти і знаєте що потім робити із тією валютою. Ще минулого тижня я не вірив, що ми повернемось до 26.4. Подивіться мої дописи. Аж ось маємо...
Цієї весни та початку літа для себе тримав планку купляти якшо нижче 26,5. Минулого тижня підняв її до 27, але сьогодні знову повернув до 26,5 - солодкий курс. Хоча мій час все ще не прийшов. На разі надіюсь ще трохи під-накопичити % у гривні.
Моя особиста, наголошую дуже особиста (я можу помилятись), точка зору, що активні покупки валюти стартують в Україні кожного року десь із початку/середини липня. Все ж таки саме тоді люди почитають активно продавати дари природи із відкритого ґрунту (тепличникиів не беремо до уваги, об'єми не ті), а власники курортів виходять в "0" та починають хом'ячити валюту. Ну і як свідчать попередні роки нерези теж дивіденди в липні активно виводять. Курс дуже хороший для цього.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:23
reef написав:
А Ви забули, скільки трималося свято "доллар па восемь"?
Рівно стільки на скільки тоді вистачило резервів. Але зараз ці резерви ніхто не дасть ось так просто спалити. Та й НБУ зараз далеко не той, що був колись. Він не ламає тренд, а тільки згладжує коливання.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:30
somilitark написав:
Проценты 12 будут,очень скоро,только не для вас и меня,а по евробондам и в евро.
Даёшь новый рекорд по ставкам для экономики которая успешно якобы растёт, цветёт и пахнет.
Нас голдманы включили в сферу своих интересов,чего не косить 18% и укреплять валюту???
Тем более что вы не как заяц бегаете по обменкам,а можете закрыть любую панику своим плечом,скорее оставят пенсии на уровне 1.5-2.5 кило гривен,а долги под 18% будут набирать и платить,платить,платить рассказывая какое тяжёлое наследие оставили папередники
Так что зимой ничего не случится,будут дуть долги дальше,рассказывая как они его уменьшают по соотношению к мифическому ВВП,оставляя пенсии на уровне концлагеря,работающим сняв все льготы и субсидии,пропаганда будет рассказывать о средней з.п. в 15 000,но а вы уже подзабудете как всего навсего 5-10 лет назад покупали авто,квартиры,делали ремонты,вся суета переместиться в трёхугольник налоги,коммуналка,продуктовая лавка.
Наверное это такая она,Европа в исполнении винницкой школы экономики.
До доллара скоро никому не будет дела,будут только вопросы как сдать соточку две на хлеб "подороже"(((
Все би так, як ви пишете, проте в такому випадку дефіцит бюджету буде космічний. А цього ті ж самі міжнародні інституції не дозволять. Нашу пружину зараз стискають. Питання тільки в тому як вона випрямиться. Плавно чи раптово і на яку довжину. При вашому сценарію можна очікувати 28. Я ж більше схиляюсь до 29/30. Більше того, вважаю, що якщо ми не опустимось що цього курсу то країну чекають дуже важкі часи.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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