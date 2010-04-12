Додано: Пон 10 чер, 2019 13:18

Квесторе_поверніться написав: Realist написав: Франківськ 26,30/26,42 Франківськ 26,30/26,42

Завтра опять по 26,25? Завтра опять по 26,25?

Не має значення. Це ж ринок, хоч і вузький, але ринок. Має значення ваша планка при якій ви готові купляти і знаєте що потім робити із тією валютою. Ще минулого тижня я не вірив, що ми повернемось до 26.4. Подивіться мої дописи. Аж ось маємо...Цієї весни та початку літа для себе тримав планку купляти якшо нижче 26,5. Минулого тижня підняв її до 27, але сьогодні знову повернув до 26,5 - солодкий курс. Хоча мій час все ще не прийшов. На разі надіюсь ще трохи під-накопичити % у гривні.Моя особиста, наголошую дуже особиста (я можу помилятись), точка зору, що активні покупки валюти стартують в Україні кожного року десь із початку/середини липня. Все ж таки саме тоді люди почитають активно продавати дари природи із відкритого ґрунту (тепличникиів не беремо до уваги, об'єми не ті), а власники курортів виходять в "0" та починають хом'ячити валюту. Ну і як свідчать попередні роки нерези теж дивіденди в липні активно виводять. Курс дуже хороший для цього.