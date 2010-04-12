Yuri_61 написав:Вывод: баксы покупать в июне не раньше любого года
А якби нерези відмовились купляти ОВДП на останніх аукціонах, що б тоді ви написали? Не має конкретних меж та рамок. Має значення тільки: 1) Чи ви слідкуєте за новинами та ринком 2) Де ви тримаєте активи (гривню та долар) 3) Зручність їх обопільної конвертації. "Прогалини" хоча б по одному із цих трьох пунктів не дають більшості українців користуватись валютними качелями. Але як свідчить практика, більшість до цього абсолютно не прагне.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist написав:Шановні (не спекулянти), ану так чесно, ви всі усвідомлюєте, що все це доволі короткочасні процеси? Що це свято щедрості рано чи пізно повинно закінчитись? Звичайно, хотілось би, щоб "все це" закінчилось успішними реформами та банальним зниженням відсоткових ставок до рівня хоча б 12-14% в гривні. Але чи реальний такий сценарій в сучасній Україні? Для чого пишу: - ви якось геджуєте свої потенційні валютні операції? Чи взимку будете писати - чому знову долар по 29/30 а я досі на гривневому депозиті? Франківськ 26,30/26,42
Проценты 12 будут,очень скоро,только не для вас и меня,а по евробондам и в евро. Даёшь новый рекорд по ставкам для экономики которая успешно якобы растёт, цветёт и пахнет. Нас голдманы включили в сферу своих интересов,чего не косить 18% и укреплять валюту??? Тем более что вы не как заяц бегаете по обменкам,а можете закрыть любую панику своим плечом,скорее оставят пенсии на уровне 1.5-2.5 кило гривен,а долги под 18% будут набирать и платить,платить,платить рассказывая какое тяжёлое наследие оставили папередники Так что зимой ничего не случится,будут дуть долги дальше,рассказывая как они его уменьшают по соотношению к мифическому ВВП,оставляя пенсии на уровне концлагеря,работающим сняв все льготы и субсидии,пропаганда будет рассказывать о средней з.п. в 15 000,но а вы уже подзабудете как всего навсего 5-10 лет назад покупали авто,квартиры,делали ремонты,вся суета переместиться в трёхугольник налоги,коммуналка,продуктовая лавка. Наверное это такая она,Европа в исполнении винницкой школы экономики. До доллара скоро никому не будет дела,будут только вопросы как сдать соточку две на хлеб "подороже"(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Realist написав:Шановні (не спекулянти), ану так чесно, ви всі усвідомлюєте, що все це доволі короткочасні процеси? Що це свято щедрості рано чи пізно повинно закінчитись? Звичайно, хотілось би, щоб "все це" закінчилось успішними реформами та банальним зниженням відсоткових ставок до рівня хоча б 12-14% в гривні. Але чи реальний такий сценарій в сучасній Україні? Для чого пишу: - ви якось геджуєте свої потенційні валютні операції? Чи взимку будете писати - чому знову долар по 29/30 а я досі на гривневому депозиті? Франківськ 26,30/26,42
А Ви забули, скільки трималося свято "доллар па восемь"?
Не має значення. Це ж ринок, хоч і вузький, але ринок. Має значення ваша планка при якій ви готові купляти і знаєте що потім робити із тією валютою. Ще минулого тижня я не вірив, що ми повернемось до 26.4. Подивіться мої дописи. Аж ось маємо... Цієї весни та початку літа для себе тримав планку купляти якшо нижче 26,5. Минулого тижня підняв її до 27, але сьогодні знову повернув до 26,5 - солодкий курс. Хоча мій час все ще не прийшов. На разі надіюсь ще трохи під-накопичити % у гривні. Моя особиста, наголошую дуже особиста (я можу помилятись), точка зору, що активні покупки валюти стартують в Україні кожного року десь із початку/середини липня. Все ж таки саме тоді люди почитають активно продавати дари природи із відкритого ґрунту (тепличникиів не беремо до уваги, об'єми не ті), а власники курортів виходять в "0" та починають хом'ячити валюту. Ну і як свідчать попередні роки нерези теж дивіденди в липні активно виводять. Курс дуже хороший для цього.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
reef написав:А Ви забули, скільки трималося свято "доллар па восемь"?
Рівно стільки на скільки тоді вистачило резервів. Але зараз ці резерви ніхто не дасть ось так просто спалити. Та й НБУ зараз далеко не той, що був колись. Він не ламає тренд, а тільки згладжує коливання.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
somilitark написав:Проценты 12 будут,очень скоро,только не для вас и меня,а по евробондам и в евро. Даёшь новый рекорд по ставкам для экономики которая успешно якобы растёт, цветёт и пахнет. Нас голдманы включили в сферу своих интересов,чего не косить 18% и укреплять валюту??? Тем более что вы не как заяц бегаете по обменкам,а можете закрыть любую панику своим плечом,скорее оставят пенсии на уровне 1.5-2.5 кило гривен,а долги под 18% будут набирать и платить,платить,платить рассказывая какое тяжёлое наследие оставили папередники Так что зимой ничего не случится,будут дуть долги дальше,рассказывая как они его уменьшают по соотношению к мифическому ВВП,оставляя пенсии на уровне концлагеря,работающим сняв все льготы и субсидии,пропаганда будет рассказывать о средней з.п. в 15 000,но а вы уже подзабудете как всего навсего 5-10 лет назад покупали авто,квартиры,делали ремонты,вся суета переместиться в трёхугольник налоги,коммуналка,продуктовая лавка. Наверное это такая она,Европа в исполнении винницкой школы экономики. До доллара скоро никому не будет дела,будут только вопросы как сдать соточку две на хлеб "подороже"(((
Все би так, як ви пишете, проте в такому випадку дефіцит бюджету буде космічний. А цього ті ж самі міжнародні інституції не дозволять. Нашу пружину зараз стискають. Питання тільки в тому як вона випрямиться. Плавно чи раптово і на яку довжину. При вашому сценарію можна очікувати 28. Я ж більше схиляюсь до 29/30. Більше того, вважаю, що якщо ми не опустимось що цього курсу то країну чекають дуже важкі часи.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Україна планує розмістити 7-річні єврооблігації в євро Україна планує розмістити 7-річні єврооблігації в євро, зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди розпочнуться сьогодні, 10 червня. Про це з посиланням на проінформоване джерело повідомляє Інтерфакс-Україна.
Road show пройде в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені. Організаторами угоди призначені BNP Paribas і Goldman Sachs. У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму $2 млрд: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на $750 млн із прибутковістю 9% і 10 річні євробонди на $1,25 млрд із прибутковістю 9,75%.
У березні були доразмещени 10-річні єврооблігації на $350 млн. WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою, повідомляла, що все дорозміщення євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).
Раніше повідомлялось, що українські єврооблігації подешевшали через ймовірне припинення місії МВФ.
Разом з цим стало відомо, що ТАСкомбанк випустив перші облігації за стандартами ЄС.
Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?