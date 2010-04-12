|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:45
NDV написав:
Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Не путайте активы с пассивами.
Если Ощад будет привлекать депозиты под 7-8%, он сможет покупать активы с доходностью не меньше тех же 10%, а то и больше.
Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности? Это не сделает привлечение дешевле.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3934
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1318 раз.
- Подякували: 2451 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:48
NDV написав:
Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Все кто хотел разместиться в наших банках уже разместился - объем депозитов что в гривне что в баксе практически не изменился с 13-го года. Остальные либо держат под матрасом либо покупают недвигу - им даже если 15% по валюте дай - не понесут. Потому и не дают - знают, что и под 3% с налогами держать будут, так как альтернативы нет...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:52
Сибарит написав: NDV написав:
Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине...
Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности?
Что значит неопределенность?! Для западных инвесторов как раз все уже определилось - президент есть, состав ВР понятен, с МВФ перетерли - пора вкладываться///
-
asti
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:54
asti написав: NDV написав:
Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Все кто хотел разместиться в наших банках уже разместился - объем депозитов что в гривне что в баксе практически не изменился с 13-го года. Остальные либо держат под матрасом либо покупают недвигу - им даже если 15% по валюте дай - не понесут. Потому и не дают - знают, что и под 3% с налогами держать будут, так как альтернативы нет...
шо ты чушь несешь. Думающие люди сами решат, что выгоднее взять бетон с целью 10-20% или просто отнести на год в банк под 10%
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:58
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 07.06.2019 10.06.2019
починає діяти з: 10.06.2019 11.06.2019
100 дол. США 2659.5721 2637.5022
После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.
Это укрепление стало следствием продолжения торговли на уровнях, которые к полудню были уже ниже справочного. Сколь-нибудь существенной динамики на торгах уже не было.
Рост курса год к году составил 24 копейки. Опять менее 1%.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3934
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1318 раз.
- Подякували: 2451 раз.
-
- Профіль
-
5
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14999
|1770664
|
|
|6639
|1429817
|
|
|159
|274416
|
|