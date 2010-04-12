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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1300130113021303

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 530
1. меньше 27
27%
142
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 530
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:45

  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?

Не путайте активы с пассивами.
Если Ощад будет привлекать депозиты под 7-8%, он сможет покупать активы с доходностью не меньше тех же 10%, а то и больше.

Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности? Это не сделает привлечение дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:48

  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Все кто хотел разместиться в наших банках уже разместился - объем депозитов что в гривне что в баксе практически не изменился с 13-го года. Остальные либо держат под матрасом либо покупают недвигу - им даже если 15% по валюте дай - не понесут. Потому и не дают - знают, что и под 3% с налогами держать будут, так как альтернативы нет...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:52

  Сибарит написав:
  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине...
Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности?
Что значит неопределенность?! Для западных инвесторов как раз все уже определилось - президент есть, состав ВР понятен, с МВФ перетерли - пора вкладываться///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:54

  asti написав:
  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Все кто хотел разместиться в наших банках уже разместился - объем депозитов что в гривне что в баксе практически не изменился с 13-го года. Остальные либо держат под матрасом либо покупают недвигу - им даже если 15% по валюте дай - не понесут. Потому и не дают - знают, что и под 3% с налогами держать будут, так как альтернативы нет...

шо ты чушь несешь. Думающие люди сами решат, что выгоднее взять бетон с целью 10-20% или просто отнести на год в банк под 10%
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:58

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 07.06.2019 10.06.2019
починає діяти з: 10.06.2019 11.06.2019
100 дол. США 2659.5721 2637.5022
После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.
Это укрепление стало следствием продолжения торговли на уровнях, которые к полудню были уже ниже справочного. Сколь-нибудь существенной динамики на торгах уже не было.

Рост курса год к году составил 24 копейки. Опять менее 1%.
Сибарит
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  #<1 ... 1300130113021303
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