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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1301130213031304>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 530
1. меньше 27
27%
142
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 530
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:45

  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?

Не путайте активы с пассивами.
Если Ощад будет привлекать депозиты под 7-8%, он сможет покупать активы с доходностью не меньше тех же 10%, а то и больше.

Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности? Это не сделает привлечение дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:48

  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Все кто хотел разместиться в наших банках уже разместился - объем депозитов что в гривне что в баксе практически не изменился с 13-го года. Остальные либо держат под матрасом либо покупают недвигу - им даже если 15% по валюте дай - не понесут. Потому и не дают - знают, что и под 3% с налогами держать будут, так как альтернативы нет...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:52

  Сибарит написав:
  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине...
Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности?
Что значит неопределенность?! Для западных инвесторов как раз все уже определилось - президент есть, состав ВР понятен, с МВФ перетерли - пора вкладываться///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:58

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 07.06.2019 10.06.2019
починає діяти з: 10.06.2019 11.06.2019
100 дол. США 2659.5721 2637.5022
После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки.
Это укрепление стало следствием продолжения торговли на уровнях, которые к полудню были уже ниже справочного. Сколь-нибудь существенной динамики на торгах уже не было.

Рост курса год к году составил 24 копейки. Опять менее 1%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк провел три интервенции подряд
На сегодняшних межбанковских валютных торгах Национальный банк трижды выходил с интервенцией на покупку валюты.

Первый раз Нацбанк появился сразу после начала торговой сессии, выкупая излишки валюты по цене 26,44-26,45 гривен.

Через некоторое время он вышел повторно с покупкой уже по цене 26,35 гривен.

И наконец во второй половине торговой сессии НБУ появился третий раз, на этот раз он решил покупать по цене 26,31 гривен.

Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов.
https://курс.ком.юа/novost/117540-nacba ... i-podrjad/
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:40

26.35/26.45
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:48

  centurionus написав:26.35/26.45

Это где?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

GDV29 написав:
  centurionus написав:26.35/26.45

Это где?
Например, ТАС. Онлайн.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:02

Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов.
https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/[/quote]


Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at xn--j1amdg.xn--j1aef.xn--80a3d.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/
[/quote]
Мда, интересно, в след.раз нужно скриншоты делать еще дополнительно.
GDV29
 
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