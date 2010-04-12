NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Не путайте активы с пассивами. Если Ощад будет привлекать депозиты под 7-8%, он сможет покупать активы с доходностью не меньше тех же 10%, а то и больше.
Интереснее, зачем затеяли размещение именно сейчас, в период политической неопределенности? Это не сделает привлечение дешевле.
NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
Все кто хотел разместиться в наших банках уже разместился - объем депозитов что в гривне что в баксе практически не изменился с 13-го года. Остальные либо держат под матрасом либо покупают недвигу - им даже если 15% по валюте дай - не понесут. Потому и не дают - знают, что и под 3% с налогами держать будут, так как альтернативы нет...
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 07.06.2019 10.06.2019 починає діяти з: 10.06.2019 11.06.2019 100 дол. США 2659.5721 2637.5022 После полудня гривна укрепилась еще почти на 2 копейки. Это укрепление стало следствием продолжения торговли на уровнях, которые к полудню были уже ниже справочного. Сколь-нибудь существенной динамики на торгах уже не было.
Рост курса год к году составил 24 копейки. Опять менее 1%.
Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов. https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/[/quote]
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