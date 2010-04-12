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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1301130213031304

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 530
1. меньше 27
27%
142
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 530
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:12

  greenozon написав:Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов.
https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/



Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at xn--j1amdg.xn--j1aef.xn--80a3d.[/quote]


Вот рабочая ссылка
https://курс.ком.юа/novost/117540-nacba ... i-podrjad/
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:13

  GDV29 написав:
  greenozon написав:Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов.
https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/



Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at xn--j1amdg.xn--j1aef.xn--80a3d.



Вот рабочая ссылка
https://ku rs.co m.ua/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/
Только пробелы убрать, так как ссылка при копировании переводиться с латинского на русский и поэтому перестает работать
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Мда, интересно, в след.раз нужно скриншоты делать еще дополнительно.

Не надо, достаточно ссылки брать в теги:
Код: Виділити все
[url]https://kurs.com.ua/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/[/url]

https://kurs.com.ua/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:16

  lel написав:
GDV29 написав:
  centurionus написав:26.35/26.45

Это где?
Например, ТАС. Онлайн.

Неформал, наприклад.
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:33

  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація,

***
також цікава думка фундаменталістів, ... нинішній помірно від'ємний торгівельний бананс України говорить більше про зменшення імпорту, чи силу експортерів?Зображення
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:48

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація,

***
також цікава думка фундаменталістів, ... нинішній помірно від'ємний торгівельний бананс України говорить більше про зменшення імпорту, чи силу експортерів?Зображення


Импорт растет более высокими темпами чем экспорт.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:50

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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:51

  zzzzzz написав:Банки не спешат снижать курс.
В лидерах по продаже Юнекс -36 , Универсал - 37

кстати да, особенно не спешат по евро. К чему бы это :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:01

  NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?


А на чем Ощад тогда будет зарабатывать ?)))) Там же убытков немерянно, Ощад выдавал кредиты "любим друзям"

Что касается евробондов и ОВГЗ , то по коротким ( 1-2 года ) доход уравнялся. То есть ты можешь купить украинские евробонды и украинские ОВГЗ в долларах, ставки доходности сейчас одинаковые 7,25% - 7,75%

Так что если хочешь доходность на таком уровне, иди в банк-первичный диллер и спокойно покупай ОВГЗ в долларах, после прохождения всех процедур.
Живите своим умом!
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