greenozon написав:Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов. https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/
Hmm. We’re having trouble finding that site.
We can’t connect to the server at xn--j1amdg.xn--j1aef.xn--80a3d.[/quote]
greenozon написав:Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов. https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/
Hmm. We’re having trouble finding that site.
We can’t connect to the server at xn--j1amdg.xn--j1aef.xn--80a3d.
Вот рабочая ссылка https://ku rs.co m.ua/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/ Только пробелы убрать, так как ссылка при копировании переводиться с латинского на русский и поэтому перестает работать
NDV написав:Зачем они дают на внешние рынки такие проценты, когда в Украине у людей десятки миллиардов зеленой наличности лежат. Неужели если бы Ощад тот же дал по депозитам в валюте 7-8%, не удалось бы привлечь жалкие 750 миллионов?
А на чем Ощад тогда будет зарабатывать ?)))) Там же убытков немерянно, Ощад выдавал кредиты "любим друзям"
Что касается евробондов и ОВГЗ , то по коротким ( 1-2 года ) доход уравнялся. То есть ты можешь купить украинские евробонды и украинские ОВГЗ в долларах, ставки доходности сейчас одинаковые 7,25% - 7,75%
Так что если хочешь доходность на таком уровне, иди в банк-первичный диллер и спокойно покупай ОВГЗ в долларах, после прохождения всех процедур.