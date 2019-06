Додано: Пон 10 чер, 2019 16:12

greenozon написав: Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов.

https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/ Всего, по оценке аналитиков портала "Курс Денег", только за сегодняшний день регулятор пополнил свои золотовалютные запасы на 40-50 млн. долларов.https://курс.ком.юа/novost/117540-nacbank-provel-tri-intervencii-podrjad/

Hmm. We’re having trouble finding that site.We can’t connect to the server at xn--j1amdg.xn--j1aef.xn--80a3d.[/quote]Вот рабочая ссылка