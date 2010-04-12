Додано: Пон 10 чер, 2019 17:29

Долар просів за рахунок перевищення пропозиції валюти над попитом — з 26,45 / 26,49 до 26,305 / 26,325 гривень, а НБУ зміг поповнити резерви на суму від 10 до 20 млн доларів як мінімум.



Основними причинами падіння котирувань став активний продаж валюти експортерами та нерезидентами. Першим потрібна була гривня для фінансування поточних господарських витрат, а іноземцям — судячи з усього, для участі в завтрашньому аукціоні Мінфіну України з розміщення ОВДП.



Експортери активно продавали валюту на побоюваннях подальшого просідання курсу, а покупці відчуваючи момент — не дуже поспішали її скуповувати та жорстко торгувалися.



Допоміг продавцям у такій ситуації як завжди «універсальний покупець» — Нацбанк. Саме регулятор, викуповуючи надлишок долара з ринку — утримав котирування від просідання нижче рівня в 26,30 гривень на кінець дня. При тому, що він за спостереженнями учасників ринку, виходив на торги декілька разів плавно знижуючи курс купівлі валюти.



Саме завдяки таким виходам НБУ курс на початку втримався у межах 26,42 / 26,44 гривень за долар, а потім взагалі застив на рівні 26,31 / 26,33 на момент завершення активної фази сесії.



Хід торгів:



З рівня п'ятничного закриття 26,50 / 26,53 гривень — долар з самого старту сесії котирувався вже на позначці 26,45 / 26,49 гривень із загальним настроєм на подальше падіння курсу.



На 11 годин долар просів до 26,42 / 26,44 гривень, а НБУ виходив перший раз на торги зі скупкою валюти в межах 26,44-26,45 гривень.



Як тільки регулятор пішов з ринку — курс просів до нового порога в 26,32 / 26,35 гривень, а до обіду і зовсім до 26,31 / 26,33.



Подейкують, що подальший «застой» котирувань в межах 26,31 / 26,33 гривень був також пов'язаний з новим виходом НБУ зі скупкою надлишку валюти.



Лише після завершення активної фази сесії — при вже поодиноких угодах — до 17-ї години долар ще трохи посунувся до 26,305 / 26,325 гривень, чим торги і закінчилися.