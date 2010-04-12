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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1302130313041305

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 530
1. меньше 27
27%
142
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 530
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:29

У понеділок розклад сил на міжбанку був знову на користь гри

Долар просів за рахунок перевищення пропозиції валюти над попитом — з 26,45 / 26,49 до 26,305 / 26,325 гривень, а НБУ зміг поповнити резерви на суму від 10 до 20 млн доларів як мінімум.

Основними причинами падіння котирувань став активний продаж валюти експортерами та нерезидентами. Першим потрібна була гривня для фінансування поточних господарських витрат, а іноземцям — судячи з усього, для участі в завтрашньому аукціоні Мінфіну України з розміщення ОВДП.

Експортери активно продавали валюту на побоюваннях подальшого просідання курсу, а покупці відчуваючи момент — не дуже поспішали її скуповувати та жорстко торгувалися.

Допоміг продавцям у такій ситуації як завжди «універсальний покупець» — Нацбанк. Саме регулятор, викуповуючи надлишок долара з ринку — утримав котирування від просідання нижче рівня в 26,30 гривень на кінець дня. При тому, що він за спостереженнями учасників ринку, виходив на торги декілька разів плавно знижуючи курс купівлі валюти.

Саме завдяки таким виходам НБУ курс на початку втримався у межах 26,42 / 26,44 гривень за долар, а потім взагалі застив на рівні 26,31 / 26,33 на момент завершення активної фази сесії.

Хід торгів:

З рівня п'ятничного закриття 26,50 / 26,53 гривень — долар з самого старту сесії котирувався вже на позначці 26,45 / 26,49 гривень із загальним настроєм на подальше падіння курсу.

На 11 годин долар просів до 26,42 / 26,44 гривень, а НБУ виходив перший раз на торги зі скупкою валюти в межах 26,44-26,45 гривень.

Як тільки регулятор пішов з ринку — курс просів до нового порога в 26,32 / 26,35 гривень, а до обіду і зовсім до 26,31 / 26,33.

Подейкують, що подальший «застой» котирувань в межах 26,31 / 26,33 гривень був також пов'язаний з новим виходом НБУ зі скупкою надлишку валюти.

Лише після завершення активної фази сесії — при вже поодиноких угодах — до 17-ї години долар ще трохи посунувся до 26,305 / 26,325 гривень, чим торги і закінчилися.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:43

Любопытно. Все помнят что новым и.о. главы СБУ назначен новый человек Баканов, и в прошлый понедельник Зеленский дал ему задание, через две недели показать первые результаты работы СБУ.

Проанализируем оперативные доходы бюджета от таможенных органов. Данные по сравнению с прошлым годом. ( в скобках в %% по сравнению с данными прошлого года)

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
-------
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
Далее идет назначение Баканова.

За 3 дня июня +0,326 млрд ( 142%) ( далее нарастающим итогом )
За 5 дней июня +0,126 млрд ( 103% )
За 6 дней июня +0,06 млрд ( 101%)
За 7 дней июня +0,286 млрд ( 105% )



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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:00

ходять слухи що НБУ сьогодні викупив 70-80 млн. :roll:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:03

  Nazarkino написав:ходять слухи що НБУ сьогодні викупив 70-80 млн. :roll:

А по графику этого не заметно)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:20

  zzzzzz написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація,

***
також цікава думка фундаменталістів, ... нинішній помірно від'ємний торгівельний бананс України говорить більше про зменшення імпорту, чи силу експортерів?Зображення


Импорт растет более высокими темпами чем экспорт.

не схоже, сорян за питання, яке самостійно недостатньо розглянув,
якщо поглянути на ці показники окремо, ... то видно, що із 2016 року був практично синхронний ріст, тільки минулорічною осінню був локальний суттєвий підскок імпорту, ... починаючи із зими 2018/2019 видно, що імпорт просів, а експорт стабільний, ... тобто на МБ більше погоду роблять експортери (= ведмеді на користь грн.), ... чим обґрунтувати ситуацію із імпортом не знаю, може імпортозаміщення грає деяку роль, чи пересіли на дешевший імпорт, чи виросла доля тіньового імпорту, +енергоносіїв стали менше потребувати, ... тільки допущення
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:29

  Nazarkino написав:ходять слухи що НБУ сьогодні викупив 70-80 млн. :roll:

відкуп після наливу на локальних хаях :lol:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:34

Доброго дня.
Завтра чи післязавтра. Дешевше буде?
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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