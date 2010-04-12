Намечается третье весеннее дно по доллару. Все как в прошлом году.
Причина слабой реакции налички на межбанковские скачки некоторые объяснят по глупости сезонностью и начавшимся периодом отпусков. Но на самом деле мы имеем вариант от Ющенко: дефицит гривны, который образовался за счет спроса на ОВДП.
Все, как всегда, мое собственное мнение на эти вполне несложные события на межбанке. Зарабатывают, как всегда, только те, кто владеет этой инсайдерской информацией: оценкой спроса на ОВДП (числом и качеством покупателей ОВДП), заявками банков на покупку и продажу валюты на межбанке, динамикой индекса доллара, планами НБУ по валюте.