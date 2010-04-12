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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1303130413051306

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 530
1. меньше 27
27%
142
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 530
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:14

  Investor_K написав:Доброго дня.
Завтра чи післязавтра. Дешевше буде?

Намечается третье весеннее дно по доллару. Все как в прошлом году.

Причина слабой реакции налички на межбанковские скачки некоторые объяснят по глупости сезонностью и начавшимся периодом отпусков. Но на самом деле мы имеем вариант от Ющенко: дефицит гривны, который образовался за счет спроса на ОВДП.

Все, как всегда, мое собственное мнение на эти вполне несложные события на межбанке. Зарабатывают, как всегда, только те, кто владеет этой инсайдерской информацией: оценкой спроса на ОВДП (числом и качеством покупателей ОВДП), заявками банков на покупку и продажу валюты на межбанке, динамикой индекса доллара, планами НБУ по валюте.
buratinyo
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