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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:14
Investor_K написав:
Доброго дня.
Завтра чи післязавтра. Дешевше буде?
Намечается третье весеннее дно по доллару. Все как в прошлом году.
Причина слабой реакции налички на межбанковские скачки некоторые объяснят по глупости сезонностью и начавшимся периодом отпусков. Но на самом деле мы имеем вариант от Ющенко: дефицит гривны, который образовался за счет спроса на ОВДП.
Все, как всегда, мое собственное мнение на эти вполне несложные события на межбанке. Зарабатывают, как всегда, только те, кто владеет этой инсайдерской информацией: оценкой спроса на ОВДП (числом и качеством покупателей ОВДП), заявками банков на покупку и продажу валюты на межбанке, динамикой индекса доллара, планами НБУ по валюте.
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buratinyo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:57
asti написав:
Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
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FairyPrince
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:23
FairyPrince написав: asti написав:
Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///
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asti
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