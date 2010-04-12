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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1304130513061307>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:14

  Investor_K написав:Доброго дня.
Завтра чи післязавтра. Дешевше буде?

Намечается третье весеннее дно по доллару. Все как в прошлом году.

Причина слабой реакции налички на межбанковские скачки некоторые объяснят по глупости сезонностью и начавшимся периодом отпусков. Но на самом деле мы имеем вариант от Ющенко: дефицит гривны, который образовался за счет спроса на ОВДП.

Все, как всегда, мое собственное мнение на эти вполне несложные события на межбанке. Зарабатывают, как всегда, только те, кто владеет этой инсайдерской информацией: оценкой спроса на ОВДП (числом и качеством покупателей ОВДП), заявками банков на покупку и продажу валюты на межбанке, динамикой индекса доллара, планами НБУ по валюте.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:57

  asti написав:Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??

Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:23

  FairyPrince написав:
  asti написав:Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:34

  asti написав:
  FairyPrince написав:
  asti написав:Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///


Хочется экстрима - перевложите гривну до весны, но прибыль может быть не так высока как хотелось бы ..... Так как сейчас доллар все же на минимуме. Это если с прицелом позже в него зайти.
Или можно отсидеться в тихой гавани - долларовые ОВГЗ до декабря например, если есть сейчас такие, а дальше смотреть по ситуации.
Просто купить доллар сейчас - наверняка самый оптимальный период.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:13

"вибір/вихід - завжди є!"©®™

... еееехххххх, нічого нового....
- або "екстрім" - гривнедепо...
- або "спокійний сон" - долароматрац...
- або нерухомість, як "сейф" для того ж таки долароматрацу(з якого вже і з допомогою паяльника - не витягнеш) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:14

Это рисование под размещение евробондов. Хотят нарисовать позитив и хапнуть напоследок побольше, может, даже не под 10, а под 9.99%. А отдает хай беня крик. А он никогда ничего не отдает...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:14

Что то тишина на хворуме...)
Где все загонялы... кабанчики ?))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:15

  Долярчик написав:... еееехххххх, нічого нового....
- або "екстрім" - гривнедепо...
- або "спокійний сон" - долароматрац...
- або нерухомість, як "сейф" для того ж таки долароматрацу(з якого вже і з допомогою паяльника - не витягнеш) :)

А ОВДП?
twin
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:19

@asti, я би вклав у електрозаправки
viktor_palchyk
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:27

twin валютные овгз дольше чем 3 месяца это вариант экстрим-лайт, учитывая риск крупного попандоса в случае если президент каломойский объявит дефолт.
escobar
 
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  #<1 ... 1304130513061307>
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