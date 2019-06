Додано: Пон 10 чер, 2019 23:34

asti написав: FairyPrince написав: asti написав: Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете?? Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете?? Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.

В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ? Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ? Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити/// Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///



Хочется экстрима - перевложите гривну до весны, но прибыль может быть не так высока как хотелось бы ..... Так как сейчас доллар все же на минимуме. Это если с прицелом позже в него зайти.

Или можно отсидеться в тихой гавани - долларовые ОВГЗ до декабря например, если есть сейчас такие, а дальше смотреть по ситуации.

Просто купить доллар сейчас - наверняка самый оптимальный период. Хочется экстрима - перевложите гривну до весны, но прибыль может быть не так высока как хотелось бы ..... Так как сейчас доллар все же на минимуме. Это если с прицелом позже в него зайти.Или можно отсидеться в тихой гавани - долларовые ОВГЗ до декабря например, если есть сейчас такие, а дальше смотреть по ситуации.Просто купить доллар сейчас - наверняка самый оптимальный период.

"The quieter you become, the more you are able to hear"