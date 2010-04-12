|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:30
Покупать на падении нужно, после такого обвала должна быть коррекция ) Киев опт уже 26.33 отдает
-
rils33
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 12.07.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:31
asti написав: FairyPrince написав: asti написав:
Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///
Та звісно що не знають вони що буде з курсом.
А, я думав що 488к це ваша уся сума, якщо у вас 40k$ тоді це все міняє, дійсно є сенс думати про нерухомість, надійніше, хоч і не дасть 17% як ОВДП. Тут вже вирішуйте самі.
-
FairyPrince
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:35
488k це 15% моїх коштів.
В принципі можна й ризикнути///
-
asti
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:36
Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:48
Solar_simfi написав:
Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.
Пивденный тоже наливает уже по 26,30, там всегда есть в наличии.
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1002
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:51
ПРиветствую.
Какие есть соображения по тек.валютной ситуации?
Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15004
|1771543
|
|
|6639
|1429989
|
|
|159
|274427
|
|