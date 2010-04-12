asti написав:Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно. В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///
Та звісно що не знають вони що буде з курсом. А, я думав що 488к це ваша уся сума, якщо у вас 40k$ тоді це все міняє, дійсно є сенс думати про нерухомість, надійніше, хоч і не дасть 17% як ОВДП. Тут вже вирішуйте самі.
Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi написав:Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.
Пивденный тоже наливает уже по 26,30, там всегда есть в наличии.
ПРиветствую. Какие есть соображения по тек.валютной ситуации? Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
GDV29 написав:ПРиветствую. Какие есть соображения по тек.валютной ситуации? Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
Развернутся можем в любой момент - если НБУ выйдет с хорошей покупкой. Но потом можем снова припасть. Вряд-ли в этом году рост начнется как и в том в начале июля. Или, например, рост может и начаться но будет не таким интенсивным. Можем до декабря болтаться около 27, а потом выстрелить, а можем и не выстрелить, а дойти до 27,5 и сдуться. Короче, вариантов тьма - не угадаешь. Я вот неделю назад был на 100% уверен, что 26.3 уже не будет - и вуаля!
KOKS написав:невероятное дно пробито на худшей ситуации так как транша не будет а курс заложен по 29-30, чудо страна
Чисто из теории заговоров.... Может ли быть договоренность Зе с НБУ, чтобы перед досрочными Парламентскими Выборами сделать искуственное улучшение, стабилизец, уже за несколько лет научились тонко реагировать на рынок. И рейтинг заработает С.уга Н.арода, и оправдает свое место глава НБУ, и т.д. и т.п.