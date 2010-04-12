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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13051306130713081309>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:31

  asti написав:
  FairyPrince написав:
  asti написав:Послезавтра мне погашают ОВГЗ на 488к гривен. Как поступить - перевложиться в гривне на короткий/долгий срок, забрать и купить $, забрать и положить гривну на текущий чтобы купить $ попозже, вложиться в недвигу, что скажете??
Купити долар, от-от якраз буде останнє дно цього року, потім здасте бакс осінню-зимою (там видно буде), подорожає точно.
В яку саме нерухомість ви хочете вкладатись з такою невеличкою сумою ?
Доллар в мене вже є - приблизно 30% коштів. До того ж нерезиденти якраз продають долари і заходять у гривневі ОВДП - щось знають чи банально ризикують? Нерухомість - квартира у Києві в оренду десь за 35-40тис $ - зараз на цьому можна непогано заробити///

Та звісно що не знають вони що буде з курсом.
А, я думав що 488к це ваша уся сума, якщо у вас 40k$ тоді це все міняє, дійсно є сенс думати про нерухомість, надійніше, хоч і не дасть 17% як ОВДП. Тут вже вирішуйте самі.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:35

488k це 15% моїх коштів.
В принципі можна й ризикнути///
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:36

Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:48

  Solar_simfi написав:Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.

Пивденный тоже наливает уже по 26,30, там всегда есть в наличии.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:50

  Nazarkino написав:
  asti написав:О 26,30 забудьте. Навсегда.

Жаль,а я так мав надію)))

*Відправлено з Чату


:mrgreen: :mrgreen:

Ніколи не кажи ніколи
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПРиветствую.
Какие есть соображения по тек.валютной ситуации?
Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

невероятное дно пробито на худшей ситуации так как транша не будет а курс заложен по 29-30, чудо страна
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:03

  GDV29 написав:ПРиветствую.
Какие есть соображения по тек.валютной ситуации?
Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
Развернутся можем в любой момент - если НБУ выйдет с хорошей покупкой. Но потом можем снова припасть. Вряд-ли в этом году рост начнется как и в том в начале июля.
Или, например, рост может и начаться но будет не таким интенсивным. Можем до декабря болтаться около 27, а потом выстрелить, а можем и не выстрелить, а дойти до 27,5 и сдуться. Короче, вариантов тьма - не угадаешь. Я вот неделю назад был на 100% уверен, что 26.3 уже не будет - и вуаля!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:05

  KOKS написав:невероятное дно пробито на худшей ситуации так как транша не будет а курс заложен по 29-30, чудо страна

Чисто из теории заговоров....
Может ли быть договоренность Зе с НБУ, чтобы перед досрочными Парламентскими Выборами сделать искуственное улучшение, стабилизец, уже за несколько лет научились тонко реагировать на рынок. И рейтинг заработает С.уга Н.арода, и оправдает свое место глава НБУ, и т.д. и т.п.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:06

А вот и разворотик на межбанке нарисовался...
asti
 
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  #<1 ... 13051306130713081309>
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