GDV29 написав:ПРиветствую. Какие есть соображения по тек.валютной ситуации? Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
Развернутся можем в любой момент - если НБУ выйдет с хорошей покупкой. Но потом можем снова припасть. Вряд-ли в этом году рост начнется как и в том в начале июля. Или, например, рост может и начаться но будет не таким интенсивным. Можем до декабря болтаться около 27, а потом выстрелить, а можем и не выстрелить, а дойти до 27,5 и сдуться. Короче, вариантов тьма - не угадаешь. Я вот неделю назад был на 100% уверен, что 26.3 уже не будет - и вуаля!
Фіксінг нерезів мусить бути, а судячи з курсу, який бачимо буде жорстко...
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!! Що ж сьогодні очікувати нам від курсу розповімо детальніше.
Цього вівторка настрої учасників торгів залишаються на користь подальшого зміцнення гривні.
Судячи по котируваннях готівкового ринку (де відбулося подальше падіння курсу прийому долара у громадян) — власники обмінників теж закладають саме такий розвиток подій.
За нашими спостереженнями корекція курсу продовжиться і далі, але цінове дно вже не за горами.
Причин зниження котирувань сьогодні буде декілька: 1) Аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. Сьогодні розмістять гривневі та доларові облігації на найпопулярніші на фондовому ринку строки. Нерезиденти вже з вчорашнього дня продавали валюту на міжбанку, щоб прикупити ці гривневі облігації, що істотно додає пропозиції на торгах і працює на зміцнення гривні;
2) Готівковий ринок залишається постачальником «дешевої» валюти на міжбанк. Банки викуповують її у населення і через валютну позицію продають на торгах, що також збільшує обсяги запропонованої валюти і збиває котирування;
3) Зміцнення гривні останніх днів стимулює активні продажі валюти експортерами (боятися подальшого падіння курсу) при досить стриманому попиті. Покупці не поспішають укладати угоди і відчайдушно торгуются.Даже наближення трьох днів вихідних поки не особливо змінює цей розклад сил на торгах.
Чому ж ми тоді говоримо про те, що курсове дно не за горами?
Справа в тому, що проти гривні може спрацювати різке збільшення ліквідності в системі. На ранок вівторка коррахунки виросли ще на 6,8 млрд гривень — до 60,5 млрд. Такий гривневий навіс може почати тиснути на ринок.
Крім цього, викупи долара Нацбанком минулим тижнем (більше 100 млн доларів) і продовження цієї тактики вчора (купив близько 20 млн) — прибирає з міжбанку надлишок пропозиції і утримує курс долара від подальшого падіння.
«Мінфін» вважає, що найближчім часом просідання котирувань спочатку сповільниться, а потім і повністю закінчиться, а мінімальні котирування не впадуть найближчим часом нижче 26 гривень. Тобто глобальний коридор по долару в межах 26-27,50 гривень збережеться.
Ми прогнозуємо на вівторок коливання долара в межах 26,10-26,25 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод. Залишаться активними продавцями валюти іноземці, які сьогодні братимуть участь в аукціоні по ОВДП, а спекулянти продовжать працювати як в форматі «в дві сторони», так і з періодичними спробами грати «на пониження», що у них сьогодні цілком вийде.
НБУ буде викуповувати надлишок пропозиції долара в «анонімному» форматі через Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,05- 26,25 і продаж 26,26-26,65 гривень. В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,30 гривень та продаж 26,34-26,47 гривень.
Solar_simfi написав:Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.
Пивденный тоже наливает уже по 26,30, там всегда есть в наличии.
Межбанк вверх... не стал дальше ждать вчерашний день, купил в Пивденном 2К. И сразу отлегло....
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.06.2019 грн за 100 доларів США 2624.73 Гривна укрепилась на 13 копеек. МБ сегодня нескучный. С самого утра, без раскачки, котировки начали интенсивное снижение, упав на 10 копеек еще до 10 часов. В видимой нам части сессии падение продолжилось, к 10-30 прошли еще 4-5 копеек, достигнув уровня 26.17-19. Эти уровни оказались дном, спустя 15 минут начался интенсивный рост, который еще до полудня компенсировал все дневное снижение, котировки ушли много выше вчерашнего закрытия. Наторговать с утра успели хорошо, средневзвешенный оказался недалеко от дневных минимумов. Информация о вчерашнем разгуле НБУ подтвердилась, а результат превзошел самые смелые оценки - выкуплено около 93 млн. Анализ ликвидности тоже интересный. Поступившие от валютной интервенции 2.4 млрд потерялись на фоне погашения без перевложения суточных сертификатов, их объем сократился в 2.5 раза. Чуток ослабили вакханалию ликвидности операции казначейства и наличка.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 07.06.2019 Усього, млн дол. США 307.6 Обороты, как для пятницы, хорошие, но не поражают воображение, как в четверг. Учитывая масштабную интервенцию в понедельник, можно спрогнозировать, что обороты тоже были немаленькими. Создается впечатление, что мы имеем дело с ситуативным изобилием валюты, которая поступает не равномерно.