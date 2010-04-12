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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1306130713081309>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:10

  asti написав:
  GDV29 написав:ПРиветствую.
Какие есть соображения по тек.валютной ситуации?
Завтра еще не должны по идее вверх пойти. Так как завтра размещение ОВГЗ, и по идее завтра тоже могут продавать валюту нерезы под ОВГЗ. А на четверг очень большие вопросы?!
Развернутся можем в любой момент - если НБУ выйдет с хорошей покупкой. Но потом можем снова припасть. Вряд-ли в этом году рост начнется как и в том в начале июля.
Или, например, рост может и начаться но будет не таким интенсивным. Можем до декабря болтаться около 27, а потом выстрелить, а можем и не выстрелить, а дойти до 27,5 и сдуться. Короче, вариантов тьма - не угадаешь. Я вот неделю назад был на 100% уверен, что 26.3 уже не будет - и вуаля!

Фіксінг нерезів мусить бути, а судячи з курсу, який бачимо буде жорстко...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:19

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Що ж сьогодні очікувати нам від курсу розповімо детальніше.

Цього вівторка настрої учасників торгів залишаються на користь подальшого зміцнення гривні.

Судячи по котируваннях готівкового ринку (де відбулося подальше падіння курсу прийому долара у громадян) — власники обмінників теж закладають саме такий розвиток подій.

За нашими спостереженнями корекція курсу продовжиться і далі, але цінове дно вже не за горами.

Причин зниження котирувань сьогодні буде декілька:
1) Аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. Сьогодні розмістять гривневі та доларові облігації на найпопулярніші на фондовому ринку строки. Нерезиденти вже з вчорашнього дня продавали валюту на міжбанку, щоб прикупити ці гривневі облігації, що істотно додає пропозиції на торгах і працює на зміцнення гривні;

2) Готівковий ринок залишається постачальником «дешевої» валюти на міжбанк. Банки викуповують її у населення і через валютну позицію продають на торгах, що також збільшує обсяги запропонованої валюти і збиває котирування;

3) Зміцнення гривні останніх днів стимулює активні продажі валюти експортерами (боятися подальшого падіння курсу) при досить стриманому попиті. Покупці не поспішають укладати угоди і відчайдушно торгуются.Даже наближення трьох днів вихідних поки не особливо змінює цей розклад сил на торгах.

Чому ж ми тоді говоримо про те, що курсове дно не за горами?

Справа в тому, що проти гривні може спрацювати різке збільшення ліквідності в системі. На ранок вівторка коррахунки виросли ще на 6,8 млрд гривень — до 60,5 млрд. Такий гривневий навіс може почати тиснути на ринок.

Крім цього, викупи долара Нацбанком минулим тижнем (більше 100 млн доларів) і продовження цієї тактики вчора (купив близько 20 млн) — прибирає з міжбанку надлишок пропозиції і утримує курс долара від подальшого падіння.

«Мінфін» вважає, що найближчім часом просідання котирувань спочатку сповільниться, а потім і повністю закінчиться, а мінімальні котирування не впадуть найближчим часом нижче 26 гривень. Тобто глобальний коридор по долару в межах 26-27,50 гривень збережеться.

Ми прогнозуємо на вівторок коливання долара в межах 26,10-26,25 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод.
Залишаться активними продавцями валюти іноземці, які сьогодні братимуть участь в аукціоні по ОВДП, а спекулянти продовжать працювати як в форматі «в дві сторони», так і з періодичними спробами грати «на пониження», що у них сьогодні цілком вийде.

НБУ буде викуповувати надлишок пропозиції долара в «анонімному» форматі через Matching.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,05- 26,25 і продаж 26,26-26,65 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,30 гривень та продаж 26,34-26,47 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:30

  twin написав:Фіксінг нерезів мусить бути, а судячи з курсу, який бачимо буде жорстко...

потому нет особого смысла искать внизу лишние 15-20 копеек, чтобы в итоге пожадничав, затем в панике откупаться в районе 27,5
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:33

26.25 Рада
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:40

Купил в Раде , пришел оформлять дол.депо, при себе были и дол и грн, и во время оформления банк меняет курс, ну я и затарил под депозит на всю гривну, приятное совпадение

Курс 26,25 купил под депозит сколько захотел
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:42

  GDV29 написав:
  Solar_simfi написав:Агриколь и Белка 26.30 отпускают. Пошел за покупками, благо эти учреждения на Академе в соседних домах находятся. На вторую половину недели жду отскок на Межбанке и растягиваение спрэда у барыг ибо длинные выходные грядут.

Пивденный тоже наливает уже по 26,30, там всегда есть в наличии.

Межбанк вверх... не стал дальше ждать вчерашний день, купил в Пивденном 2К.
И сразу отлегло.... :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тоже откупился по 26,4 онлайн, что бы не бегать
Тоже решил не ловить дно (-:
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ уже 39/43 :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.06.2019
грн за 100 доларів США 2624.73
Гривна укрепилась на 13 копеек.
МБ сегодня нескучный. С самого утра, без раскачки, котировки начали интенсивное снижение, упав на 10 копеек еще до 10 часов. В видимой нам части сессии падение продолжилось, к 10-30 прошли еще 4-5 копеек, достигнув уровня 26.17-19. Эти уровни оказались дном, спустя 15 минут начался интенсивный рост, который еще до полудня компенсировал все дневное снижение, котировки ушли много выше вчерашнего закрытия. Наторговать с утра успели хорошо, средневзвешенный оказался недалеко от дневных минимумов.
Информация о вчерашнем разгуле НБУ подтвердилась, а результат превзошел самые смелые оценки - выкуплено около 93 млн.
Анализ ликвидности тоже интересный. Поступившие от валютной интервенции 2.4 млрд потерялись на фоне погашения без перевложения суточных сертификатов, их объем сократился в 2.5 раза. Чуток ослабили вакханалию ликвидности операции казначейства и наличка.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
07.06.2019
Усього, млн дол. США 307.6
Обороты, как для пятницы, хорошие, но не поражают воображение, как в четверг.
Учитывая масштабную интервенцию в понедельник, можно спрогнозировать, что обороты тоже были немаленькими. Создается впечатление, что мы имеем дело с ситуативным изобилием валюты, которая поступает не равномерно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:20

Уже 43/47
Не успел откупиться - решил таки взять ОВГЗ на эмоции//)
asti
 
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