Додано: Вів 11 чер, 2019 10:19

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Що ж сьогодні очікувати нам від курсу розповімо детальніше.



Цього вівторка настрої учасників торгів залишаються на користь подальшого зміцнення гривні.



Судячи по котируваннях готівкового ринку (де відбулося подальше падіння курсу прийому долара у громадян) — власники обмінників теж закладають саме такий розвиток подій.



За нашими спостереженнями корекція курсу продовжиться і далі, але цінове дно вже не за горами.



Причин зниження котирувань сьогодні буде декілька:

1) Аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. Сьогодні розмістять гривневі та доларові облігації на найпопулярніші на фондовому ринку строки. Нерезиденти вже з вчорашнього дня продавали валюту на міжбанку, щоб прикупити ці гривневі облігації, що істотно додає пропозиції на торгах і працює на зміцнення гривні;



2) Готівковий ринок залишається постачальником «дешевої» валюти на міжбанк. Банки викуповують її у населення і через валютну позицію продають на торгах, що також збільшує обсяги запропонованої валюти і збиває котирування;



3) Зміцнення гривні останніх днів стимулює активні продажі валюти експортерами (боятися подальшого падіння курсу) при досить стриманому попиті. Покупці не поспішають укладати угоди і відчайдушно торгуются.Даже наближення трьох днів вихідних поки не особливо змінює цей розклад сил на торгах.



Чому ж ми тоді говоримо про те, що курсове дно не за горами?



Справа в тому, що проти гривні може спрацювати різке збільшення ліквідності в системі. На ранок вівторка коррахунки виросли ще на 6,8 млрд гривень — до 60,5 млрд. Такий гривневий навіс може почати тиснути на ринок.



Крім цього, викупи долара Нацбанком минулим тижнем (більше 100 млн доларів) і продовження цієї тактики вчора (купив близько 20 млн) — прибирає з міжбанку надлишок пропозиції і утримує курс долара від подальшого падіння.



«Мінфін» вважає, що найближчім часом просідання котирувань спочатку сповільниться, а потім і повністю закінчиться, а мінімальні котирування не впадуть найближчим часом нижче 26 гривень. Тобто глобальний коридор по долару в межах 26-27,50 гривень збережеться.



Ми прогнозуємо на вівторок коливання долара в межах 26,10-26,25 гривень за долар з обсягами операцій до 440 мільйонів доларів при здійсненні до 560 угод.

Залишаться активними продавцями валюти іноземці, які сьогодні братимуть участь в аукціоні по ОВДП, а спекулянти продовжать працювати як в форматі «в дві сторони», так і з періодичними спробами грати «на пониження», що у них сьогодні цілком вийде.



НБУ буде викуповувати надлишок пропозиції долара в «анонімному» форматі через Matching.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,05- 26,25 і продаж 26,26-26,65 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,30 гривень та продаж 26,34-26,47 гривень.