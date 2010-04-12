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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13071308130913101311>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:23

Шановні форумчани, як часто і через який період/визначений час (9.00-12.00-15.00 і т.д.) банки міняють курси ?
Чи довільний час і кількість зміни ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:24

  stas_rst написав:Шановні форумчани, як часто і через який період/визначений час (9.00-12.00-15.00 і т.д.) банки міняють курси ?
Чи довільний час і кількість зміни ?
Міняють коли хочуть і скільки хочуть///
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:25

  stas_rst написав:Шановні форумчани, як часто і через який період/визначений час (9.00-12.00-15.00 і т.д.) банки міняють курси ?
Чи довільний час і кількість зміни ?
Дякую

Если не ошибаюсь, сейчас нет ограничений по количеству и срокам изменения курсов в день. Сейчас банки могут хоть каждую минуту менять курсы
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti
GDV29
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гадаю що зараз курс трохи підстрибне, бо багато хто з тих, що профукали минуле дно, будуть таритись за щастя по 26.30-40, але ж не для того його опускали щоб ми затарились, тому коли емоції заспокояться, продовжимо падати-топтатись і можливо аж до виборів.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:41

  zzzzzz написав:Купил в Раде , пришел оформлять дол.депо, при себе были и дол и грн, и во время оформления банк меняет курс, ну я и затарил под депозит на всю гривну, приятное совпадение

Курс 26,25 купил под депозит сколько захотел


в Рада банке с утра продажа была 38 , потом опустили до 25 , я как раз успел купить, а только что посмотрел уже 45 продажа...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:42

... кумедна кумеднісь) ©®™

... ой, так весело читати.... :) (особливо Сомику це сподобається) - як, ще не так давно, всі застрибували у останній вагон пА 26,70-80(і тут відписувались) - а тепер, у всіх появились(за тиждень) ВІЛЬНІ мішки з гривнею :) ....і знову понеслись "на всю каклєту" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у Львові більшість адекватних обмінок світять 26,40 на продаж . станом на зараз
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:48

  Долярчик написав:... ой, так весело читати.... :) (особливо Сомику це сподобається) - як, ще не так давно, всі застрибували у останній вагон пА 26,70-80(і тут відписувались) - а тепер, у всіх появились(за тиждень) ВІЛЬНІ мішки з гривнею :) ....і знову понеслись "на всю каклєту" :)

Як то кажуть - ніколи такого не було, і от знову :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:48

Учитывая что вчера НБУ купил почти 100 лимонов , то если НБУ опять вышел с таким бидом , не удивительно что курс так шарахнулся как ошпаренный....деликатней надо работать))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 13071308130913101311>
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