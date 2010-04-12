Шановні форумчани, як часто і через який період/визначений час (9.00-12.00-15.00 і т.д.) банки міняють курси ?
Чи довільний час і кількість зміни ?
Дякую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:23
Шановні форумчани, як часто і через який період/визначений час (9.00-12.00-15.00 і т.д.) банки міняють курси ?
Чи довільний час і кількість зміни ?
Дякую
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:24
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:25
Если не ошибаюсь, сейчас нет ограничений по количеству и срокам изменения курсов в день. Сейчас банки могут хоть каждую минуту менять курсы
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
asti
GDV29
Дякую!
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гадаю що зараз курс трохи підстрибне, бо багато хто з тих, що профукали минуле дно, будуть таритись за щастя по 26.30-40, але ж не для того його опускали щоб ми затарились, тому коли емоції заспокояться, продовжимо падати-топтатись і можливо аж до виборів.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:41
в Рада банке с утра продажа была 38 , потом опустили до 25 , я как раз успел купить, а только что посмотрел уже 45 продажа...
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:42
... кумедна кумеднісь) ©®™
... ой, так весело читати.... (особливо Сомику це сподобається) - як, ще не так давно, всі застрибували у останній вагон пА 26,70-80(і тут відписувались) - а тепер, у всіх появились(за тиждень) ВІЛЬНІ мішки з гривнею ....і знову понеслись "на всю каклєту"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у Львові більшість адекватних обмінок світять 26,40 на продаж . станом на зараз
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:48
Як то кажуть - ніколи такого не було, і от знову
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:48
Учитывая что вчера НБУ купил почти 100 лимонов , то если НБУ опять вышел с таким бидом , не удивительно что курс так шарахнулся как ошпаренный....деликатней надо работать))))
Живите своим умом!
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