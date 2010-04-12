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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1308130913101311>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:51

Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!

Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.

Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра 27 увидим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:59

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:Купил в Раде , пришел оформлять дол.депо, при себе были и дол и грн, и во время оформления банк меняет курс, ну я и затарил под депозит на всю гривну, приятное совпадение

Курс 26,25 купил под депозит сколько захотел


в Рада банке с утра продажа была 38 , потом опустили до 25 , я как раз успел купить, а только что посмотрел уже 45 продажа...


не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка
где Вы такой банк откопали?
а не фальшивые или меченые как "хабар" баксы по такому низкому курсу он толкает?
и чего именно этот банк по такому низкому курсу?
а Райфанзенбанк па26,60 толкает бакс
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03

Yuri_61
Это чисто совпадение когда оформлял депозит , при себе была гривна, и как раз курс поменяли. Когда я пришел в банк курс был 38 , начали оформлять депозит, прошло минут 20 , и тут сотрудникам пришло электронное уведомление о смене курса , ну я и не растерялся, сразу говорю - А можно часть депозита в долларах,купить за гривну, они согласились.
Еще не известно сколько долларов было в кассе, может там было 3 сотки, и все.

Мне баксы продали под депозит, так что валюту я в руки не получал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка

..... останнім часом про Радабанк тут ,ВЗАГАЛІ, ніхто не згадував.....
.... а тут, опа - таке щастя :) так зафартило :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:08

  zzzzzz написав:Yuri_61
Это чисто совпадение когда оформлял депозит , при себе была гривна, и как раз курс поменяли. Когда я пришел в банк курс был 38 , начали оформлять депозит, прошло минут 20 , и тут сотрудникам пришло электронное уведомление о смене курса , ну я и не растерялся, сразу говорю - А можно часть депозита в долларах,купить за гривну, они согласились.
Еще не известно сколько долларов было в кассе, может там было 3 сотки, и все.

Мне баксы продали под депозит, так что валюту я в руки не получал.

... та все, все.... - ми зрозуміли :)
- візьміть собі пряник з полиці :wink: :D :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:13

  zzzzzz написав:Yuri_61
Это чисто совпадение когда оформлял депозит , при себе была гривна, и как раз курс поменяли. Когда я пришел в банк курс был 38 , начали оформлять депозит, прошло минут 20 , и тут сотрудникам пришло электронное уведомление о смене курса , ну я и не растерялся, сразу говорю - А можно часть депозита в долларах,купить за гривну, они согласились.
Еще не известно сколько долларов было в кассе, может там было 3 сотки, и все.

Мне баксы продали под депозит, так что валюту я в руки не получал.

И вы, от такой неземной радости что купили 3 сотки по 26,25, начали с новой силой стучать клавиатуре??))))))))) :mrgreen:
З.Ы. На сколько депозит, вместе порадуемся когда срок закончится...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:15

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка

..... останнім часом про Радабанк тут ,ВЗАГАЛІ, ніхто не згадував.....
.... а тут, опа - таке щастя :) так зафартило :)


В Пивденном не на много дороже, всего лишь на 5 копеек, по 26,30 грн. И сколько хочешь покупай за наличку
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:15

Investor_33
Чукча не читатель, чукча писатель , да ?
За три сотки я даже к кассе не подходил бы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:18

  GDV29 написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка

..... останнім часом про Радабанк тут ,ВЗАГАЛІ, ніхто не згадував.....
.... а тут, опа - таке щастя :) так зафартило :)
В Пивденном не на много дороже, всего лишь на 5 копеек, по 26,30 грн. И сколько хочешь покупай за наличку
Там давно уже 26.5 Пивень своего не упустит!
asti
 
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