Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!
Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.
Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:51
Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!
Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.
Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра 27 увидим
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:59
не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка
где Вы такой банк откопали?
а не фальшивые или меченые как "хабар" баксы по такому низкому курсу он толкает?
и чего именно этот банк по такому низкому курсу?
а Райфанзенбанк па26,60 толкает бакс
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03
Yuri_61
Это чисто совпадение когда оформлял депозит , при себе была гривна, и как раз курс поменяли. Когда я пришел в банк курс был 38 , начали оформлять депозит, прошло минут 20 , и тут сотрудникам пришло электронное уведомление о смене курса , ну я и не растерялся, сразу говорю - А можно часть депозита в долларах,купить за гривну, они согласились.
Еще не известно сколько долларов было в кассе, может там было 3 сотки, и все.
Мне баксы продали под депозит, так что валюту я в руки не получал.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
..... останнім часом про Радабанк тут ,ВЗАГАЛІ, ніхто не згадував.....
.... а тут, опа - таке щастя так зафартило
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:08
... та все, все.... - ми зрозуміли
- візьміть собі пряник з полиці
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:13
И вы, от такой неземной радости что купили 3 сотки по 26,25, начали с новой силой стучать клавиатуре??)))))))))
З.Ы. На сколько депозит, вместе порадуемся когда срок закончится...
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:15
В Пивденном не на много дороже, всего лишь на 5 копеек, по 26,30 грн. И сколько хочешь покупай за наличку
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:15
Investor_33
Чукча не читатель, чукча писатель , да ?
За три сотки я даже к кассе не подходил бы.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:18
Там давно уже 26.5 Пивень своего не упустит!
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