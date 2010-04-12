Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03

Yuri_61

Это чисто совпадение когда оформлял депозит , при себе была гривна, и как раз курс поменяли. Когда я пришел в банк курс был 38 , начали оформлять депозит, прошло минут 20 , и тут сотрудникам пришло электронное уведомление о смене курса , ну я и не растерялся, сразу говорю - А можно часть депозита в долларах,купить за гривну, они согласились.

Еще не известно сколько долларов было в кассе, может там было 3 сотки, и все.



Мне баксы продали под депозит, так что валюту я в руки не получал.

Живите своим умом!