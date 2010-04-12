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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1308130913101311

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:20

  KOKS написав:Завтра 27 увидим
Нет, не увидим. 26.6 - максимум. Сегодня, чувствую, будет супер-аукцион!!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

GDV29 написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка

..... останнім часом про Радабанк тут ,ВЗАГАЛІ, ніхто не згадував.....
.... а тут, опа - таке щастя :) так зафартило :)


В Пивденном не на много дороже, всего лишь на 5 копеек, по 26,30 грн. И сколько хочешь покупай за наличку
Если бы, только 1.5к было в кассе
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzzzzzz купил 100 баксов на мамины деньги и пишет что затарилса какой молодец растёт у мамы
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:39

  zzzzzz написав:Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!

Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.

Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.


После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:42

  zzzzzz написав:Учитывая что вчера НБУ купил почти 100 лимонов , то если НБУ опять вышел с таким бидом , не удивительно что курс так шарахнулся как ошпаренный....деликатней надо работать))))

Нельзя наесться на 3 дня вперед :)
Вчера выкупили то, что было в излишке. Может быть и чуть меньше. Если бы вчера выкупили лишнего, разворот начался бы еще вчера, а уж сегодня и подавно не было бы утреннего падения.
Если действительно порциями заходят большие суммы, вполне логично в перерыве организовать отскок, чтобы не скатиться в ревальвацию. Сегодня с утра упали уж слишком низко. Если бы директором был я (с), я бы откупил лишнего на сегодняшнем утреннем падении, чтобы вернуть курс к приемлемому уровню и оставить запас для нового импульса продаж. Возможно, работал бы сегодня в две стороны.
Сибарит
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  #<1 ... 1308130913101311
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