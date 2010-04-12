Нет, не увидим. 26.6 - максимум. Сегодня, чувствую, будет супер-аукцион!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:20
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если бы, только 1.5к было в кассе
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Додано: Вів 11 чер, 2019 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
zzzzzzzzzz купил 100 баксов на мамины деньги и пишет что затарилса какой молодец растёт у мамы
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:39
После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:42
Нельзя наесться на 3 дня вперед
Вчера выкупили то, что было в излишке. Может быть и чуть меньше. Если бы вчера выкупили лишнего, разворот начался бы еще вчера, а уж сегодня и подавно не было бы утреннего падения.
Если действительно порциями заходят большие суммы, вполне логично в перерыве организовать отскок, чтобы не скатиться в ревальвацию. Сегодня с утра упали уж слишком низко. Если бы директором был я (с), я бы откупил лишнего на сегодняшнем утреннем падении, чтобы вернуть курс к приемлемому уровню и оставить запас для нового импульса продаж. Возможно, работал бы сегодня в две стороны.
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