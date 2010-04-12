Там давно уже 26.5 Пивень своего не упустит!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:18
Там давно уже 26.5 Пивень своего не упустит!
Востаннє редагувалось asti в Вів 11 чер, 2019 13:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:20
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если бы, только 1.5к было в кассе
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Додано: Вів 11 чер, 2019 12:39
После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:42
Нельзя наесться на 3 дня вперед
Вчера выкупили то, что было в излишке. Может быть и чуть меньше. Если бы вчера выкупили лишнего, разворот начался бы еще вчера, а уж сегодня и подавно не было бы утреннего падения.
Если действительно порциями заходят большие суммы, вполне логично в перерыве организовать отскок, чтобы не скатиться в ревальвацию. Сегодня с утра упали уж слишком низко. Если бы директором был я (с), я бы откупил лишнего на сегодняшнем утреннем падении, чтобы вернуть курс к приемлемому уровню и оставить запас для нового импульса продаж. Возможно, работал бы сегодня в две стороны.
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:53
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
03.06.2019 418,41 26,9548 0,10010 26,9755 -0,0002
04.06.2019 470,38 27,2069 0,25210 26,9775 0,0020
05.06.2019 569,15 26,9301 -0,2768 26,9770 -0,0005
06.06.2019 826,83 26,7951 -0,1350 26,9743 -0,0027
07.06.2019 527,25 26,5957 -0,1994 26,9707 -0,0035
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,051795(0,075983). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 5,1795 копійки за добу. Це майже у 1.5 рази повільніше ніж росло у попередньому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,000977(-0,002826). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,000977 копійки за добу. Це у 2,89 рази повільніше падіння минулого тижня. Вперше з січня цього року у цей вівторок СерРічна підростала! Останній раз таке траплялося 17.01.2019.
Повні оберти МБ за тиждень - 2812,0116(2397,1465) млн. долярів. Виросли. Цей тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень перервали тривалий період падіння (три тижні поспіль) і добряче підросли: 562,40(479,43) млн. Виросли на 89,72 млн. І вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 531,60(530,07), які самі підросли на 1,53 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Доляр ріс - оберти падали, всі вже жим жим торгувати бо завтра подорожчає! Курс НБУ доляра пішов вниз - оберти виросли всі поспішають, бо завтра буде дешевше Чи не так?
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,970731. Вона на 2.75(була нижче на 0.95) відсотка стала ВИЩОЮ за поточний МБ (26,247258). МБ пповернувся у зону дешевого доляру! НБУ лопатою гребе в закрома
Купувати доляр має сенс. І хто його в такій кількості продає в дешевій зоні? Мабуть таки - ... на майдані біля хати РЕВАЛЬВАЦІЯ іде. Керрі трейд рулює.
Як на мене ревальвація при сталих цінах, або інфляції - це геноцид власного народу! Допомога рідних заробітчан знецінюється!
ВО
PS
Я на тому тижні писав - Валютный рынок в контексте ДС
5 плюсів означає що декого це цікавить. Повідомляю: я не знайшов Календаря платежів МінФіну. Є тількт аналіз пройдешніх результатів, а от наступних платежів аналізу немає.
Мені таки вдалося розібрати на автоматі дані
Я починаю маленький блогодійний стартап прект в рамках DIY - Календар платежів МінФіна. Сьогодні розберуся як відкрити нового форума на цьому сайті і запрошую всіх зацікавлених тусуватися там! В першу чергу мене цікавить в якому вигляді потрібне відображення даних для аудиторії!!!
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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