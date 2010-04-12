RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1309131013111312>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 531
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
234
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 531
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:20

  KOKS написав:Завтра 27 увидим
Нет, не увидим. 26.6 - максимум. Сегодня, чувствую, будет супер-аукцион!!!
asti
 
Повідомлень: 624
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

GDV29 написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:не всем же так везёт, не у всех есть Радабанк, который продаёт ниже рынка

..... останнім часом про Радабанк тут ,ВЗАГАЛІ, ніхто не згадував.....
.... а тут, опа - таке щастя :) так зафартило :)


В Пивденном не на много дороже, всего лишь на 5 копеек, по 26,30 грн. И сколько хочешь покупай за наличку
Если бы, только 1.5к было в кассе
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 483
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:39

  zzzzzz написав:Теперь все понятно, вчера нерезы купили на вторичном рынке ОВГЗ на 767 млн.грн , и это до проведения аукциона !!!

Портфель нерезов на утро составил 44,640 млрд.

Завтра предстоит кстати крупное гривневое погашение ОВГЗ на 5,5 млрд.грн.


После этого погашения когда еще они будут гасить крупняк? До 23 числа не будут гасить?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 22.12.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:42

  zzzzzz написав:Учитывая что вчера НБУ купил почти 100 лимонов , то если НБУ опять вышел с таким бидом , не удивительно что курс так шарахнулся как ошпаренный....деликатней надо работать))))

Нельзя наесться на 3 дня вперед :)
Вчера выкупили то, что было в излишке. Может быть и чуть меньше. Если бы вчера выкупили лишнего, разворот начался бы еще вчера, а уж сегодня и подавно не было бы утреннего падения.
Если действительно порциями заходят большие суммы, вполне логично в перерыве организовать отскок, чтобы не скатиться в ревальвацию. Сегодня с утра упали уж слишком низко. Если бы директором был я (с), я бы откупил лишнего на сегодняшнем утреннем падении, чтобы вернуть курс к приемлемому уровню и оставить запас для нового импульса продаж. Возможно, работал бы сегодня в две стороны.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3938
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1322 раз.
Подякували: 2463 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:01

Сибарит, да вы серьезный трейдер ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33581
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 6575 раз.
 
Профіль
19
2
2
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:53

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
03.06.2019 418,41 26,9548 0,10010 26,9755 -0,0002
04.06.2019 470,38 27,2069 0,25210 26,9775 0,0020
05.06.2019 569,15 26,9301 -0,2768 26,9770 -0,0005
06.06.2019 826,83 26,7951 -0,1350 26,9743 -0,0027
07.06.2019 527,25 26,5957 -0,1994 26,9707 -0,0035

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,051795(0,075983). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 5,1795 копійки за добу. Це майже у 1.5 рази повільніше ніж росло у попередньому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,000977(-0,002826). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,000977 копійки за добу. Це у 2,89 рази повільніше падіння минулого тижня. Вперше з січня цього року у цей вівторок СерРічна підростала! Останній раз таке траплялося 17.01.2019.

Повні оберти МБ за тиждень - 2812,0116(2397,1465) млн. долярів. Виросли. Цей тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень перервали тривалий період падіння (три тижні поспіль) і добряче підросли: 562,40(479,43) млн. Виросли на 89,72 млн. І вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 531,60(530,07), які самі підросли на 1,53 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Доляр ріс - оберти падали, всі вже жим жим торгувати бо завтра подорожчає! Курс НБУ доляра пішов вниз - оберти виросли всі поспішають, бо завтра буде дешевше :!: Чи не так?

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,970731. Вона на 2.75(була нижче на 0.95) відсотка стала ВИЩОЮ за поточний МБ (26,247258). МБ пповернувся у зону дешевого доляру! НБУ лопатою гребе в закрома :)

Купувати доляр має сенс. І хто його в такій кількості продає в дешевій зоні? Мабуть таки - ... на майдані біля хати РЕВАЛЬВАЦІЯ іде. Керрі трейд рулює.

Як на мене, ревальвація при сталих цінах, або інфляції - це геноцид власного народу! :evil: Допомога рідних заробітчан знецінюється!

Подивитись графік.

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Я на тому тижні писав - Валютный рынок в контексте ДС

5 плюсів означає що декого це цікавить. Повідомляю: я не знайшов Календаря платежів МінФіну. Є тільки аналіз минулих результатів, а от наступних платежів аналізу немає.

Мені таки вдалося розібрати на автоматі дані з цього файлу с сайту МінФіну. Вони в таблицях бази MySQL. Я на парсер витратив 2 дні і тепер можу з ними робити що забожаю :D

Я починаю маленький блогодійний стартап прект в рамках DIY - Календар платежів МінФіна. Сьогодні розберуся як відкрити нового форума на цьому сайті і запрошую всіх зацікавлених тусуватися там! В першу чергу мене цікавить в якому вигляді потрібне відображення даних для аудиторії!!!

Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 11 чер, 2019 15:27, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 16.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:31

  asti написав:
  KOKS написав:Завтра 27 увидим
Нет, не увидим. 26.6 - максимум. Сегодня, чувствую, будет супер-аукцион!!!

С правом досрочного погашения.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20575
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ, дайте совет плиз.Когда лучше в конце июня заходить в зеленый?Или подождать начало июля? Заканчивается в 20-х числах июня 2 столба-брать в тот же день или выжидать удачные дни?Какие по статистике дни среди недели менее пиковые по межику? Ориентир держу на 26.50 на затарку.
sivakov2020
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:01

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 10.06.2019 11.06.2019
починає діяти з: 11.06.2019 12.06.2019
100 дол. США 2637.5022 2629.8950
После полудня доллар отыграл 5 копеек.
Обороты были, но уже не очень большие. Стоит отметить, что итоговый курс получился почти на 20 копеек ниже текущих котировок. Это задел на завтра.
Начавшийся незадолго до 11 интенсивный рост привел к достижению пиковых значений 26.43-47 около 12-30, после чего произошел откат примерно на 5 копеек. После 13 откат значительно замедлился, до настоящего времени упали еще на 1.5 копейки.
Две перемены направления при существенной динамике - интересный итог сессии.

Год к году девальвация составила 20 копеек.

Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3938
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1322 раз.
Подякували: 2463 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:21

  Сибарит написав:Добавлено:
Стоило отправить сообщение, как на арене появился Рыжик. Третья перемена направления!

Кто такой Рыжик?
reef
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 28.08.07
Подякував: 145 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1309131013111312>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дэн і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1499, 1500, 1501
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15007 1771919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 15:32
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.